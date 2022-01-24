Başkan Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedeflenen Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını denetledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, inşaat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların kış şartlarına rağmen hummalı şekilde devam ettiğini ifade eden Büyükkılıç, çalışmaların yüzde 41'inin tamamlandığını belirtti.

Trafik Sinyalizasyon Merkezi

Büyükkılıç, Trafik Sinyalizasyon Merkezi'nde 110 kamera ile 55 kavşak ve ana arterlerin izlenerek, özellikle karla mücadele kapsamında yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale imkanı sağladığını belirtti.

Kontrol merkezinde operatörler tarafından kent trafiğinin anlık denetlenebildiğini aktaran Büyükkılıç, "Akıllı kavşak altyapısı ile kavşaklar dinamik olarak araç yoğunluğuna göre sinyalizasyon sürelerini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Sinyal arızaları, trafik kazaları gibi arıza durumlarında kontrol merkezinden hızlı aksiyon alınması sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Spor AŞ alışveriş merkezlerinde

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, alışveriş merkezleri tanıtım etkinlikleri kapsamında hafta sonları miniklerle buluşuyor.

15-16 Ocak'ta Kayseri Park AVM, 22-23 Ocak'ta Kaysermall AVM'de gerçekleşen etkinliklerde tesisler ve spor okulları tanıtıldı.

Katılımcılarla egzersizler yapan Spor AŞ çalışanlarının aktivitileri yoğun ilgi gördü.

Spor AŞ etkinlikleri, 29-30 Ocak'ta Kumsmall AVM'de sürecek.