Tarihi Kayseri Mahallesi'ndeki 40 konağın restorasyonu tamamlandı - Son Dakika

Kayseri'nin sivil mimari örneklerinden tarihi Kayseri Mahallesi'ndeki kamulaştırılan 40 konağın restorasyonunun tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem ile Kayseri Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Kentteki en güzel sivil mimari örneklerinin Kayseri Mahallesi'nde bulunduğunu ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri'mizin tarihi dokularının yoğun olduğu, kimilerine göre Tavukçu, kimilerine göre Setenönü kimilerine göre de sivil mimari örneklerinden oluşan Kayseri Mahallesi sonuç itibariyle şehrimizin merkezinde önemli bir tarihi dokuyu içeren bölgedir. Şu ana kadar restorasyonu tamamlanmış 40 sivil mimari var, 6 konakta çalışmalar devam ediyor. Adeta eski eserlerden oluşan bir mahalle ortaya çıkmış olacak. Burası yeme içme mekanları, sivil mimarinin en güzel örneklerinin sergilendiği boyutlar ile bir uğrak yeri olarak Erciyes'imize, Kapadokya'ya gelen turistlerin belki de arzu ile uğradıkları bir yer olacak."