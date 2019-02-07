Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Kayseri Tanıtım Filmlerine Hazır Olun"

Başkan Büyükkılıç: "Kayseri Tanıtım Filmlerine Hazır Olun"

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin birçok değeri barındırdığını ve bu değerleri farkındalık oluşturmak için film halinde tanıtım yapılacağını söyledi.

Başkan Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin birçok değeri barındırdığını ve bu değerleri farkındalık oluşturmak için film halinde tanıtım yapılacağını söyledi.

Kayseri düğün adetleri, yemekleri, askere gönderme, kayseri büyük aile yaşamı, Kayseri evleri, Gesi evleri, Mimarsinan, Tavlusun, Deverenk Vadisi, Pınarbaşı Yaylası, Sarız ve Yahyalı takım şelaleleri, Bünyan ve Sarız El Dokuması ve tarihi mekanlar gibi bir çok konunun ayrı ayrı ele alındığı kısa filmler hazırlanacağını belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri açık alan film seti gibi tarih, doğa, turizm, sağlık, tarım, hayvancılık gibi her konuda film seti olabilecek alanların mevcut olduğunu kaydetti.

Kayseri filmleri başlığında konuların belirlendiğini ve öncelikle kısa olmak üzere uzun metrajlı filmler için de araştırmaların başlatıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri tanıtım atağı ile Kayseri şehrinin bir vizyon ve misyonun merkezi olduğunu filmler ile duyuracaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:20 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Kayseri, Güncel
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