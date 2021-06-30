Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'ın yönetim kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'ın yönetim kurulu toplantısına video konferans yöntemiyle katılarak, 2021 yılında yapılan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Büyükkılıç'ın yanı sıra, SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gagramanov, Çalık Enerji Genel Müdürü Osman Saim Dinç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vagif Aliyev, Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Yalchin Aliyev ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda güncel faaliyetler konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
Başkan Büyükkılıç, toplantıda Kayserigaz'ın mevcut hizmetlerini geliştirerek devam edeceğini ifade etti.
Kaynak: AA
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