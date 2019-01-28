Başkan Büyükkılıç: "Kayserispor Bu Şehir İçin Bir Markadır"

Kayserispor Tesislerini ziyaret ederek yönetici ve sporcular ile sohbet eden AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Kayserispor Tesislerini ziyaret ederek yönetici ve sporcular ile sohbet eden AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor isminin bu şehir için bir marka olduğunu ve bu markanın Kayseri halkınca gönül verilmesi ve sahiplenilmesi gerektiğini söyledi.



Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde yapılan antrenmanı izleyen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyarette Kulüp Başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolcularla futbol ve lig konusunda sohbet etti. "Yalnız değilsiniz Kayseri halkı sizlerle, sizler aynı zamanda Kayseri halkının yürekleri ve gönül sevgileri ile sahaya çıkıyorsunuz" diyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu ziyareti ile hem kurum ve şahsı adına Kayserisporun yanında olduklarını hem de Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Kayseri halkı adına ziyaret ettiğini kaydetti.



Kayserispor futbolcularına ve teknik heyetine başarılar dileyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, gönüllerinin Kayserispor ile olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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