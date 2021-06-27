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Başkan Büyükkılıç, Kayserispor Olağan Genel Kurulu'na Katıldı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Kayserispor Olağan Genel Kurulu'na Katıldı

27.06.2021 00:10
Başkan Büyükkılıç, Kayserispor Olağan Genel Kurulu'na Katıldı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Berna Gözbaşı'nın güven tazelediği Kayserispor Olağan Genel Kurulu'nda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Berna Gözbaşı'nın güven tazelediği Kayseri spor Olağan Genel Kurulu'nda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi. Başkan Büyükkılıç, Kayserispor kongresinin nezih bir ortamda seviyeli bir şekilde yapıldığını belirterek, "Memduh Büyükkılıç olarak, bugüne kadar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğu da içerisinde, hiçbir zaman bir haksızlığa, bir usulsüzlüğe varsa bir yolsuzluğa müsaade etmiş bir yapımda yok, tarzımda yok. Ahlakımda müsaade etmez. Biz gerek geçmişte, gerekse Taner Yıldız bakanımızın vurguladığı gibi bundan sonraki yapılacak olan süreçte adli, idari birilerinin yanlışı varsa ne gerekiyorsa yapılmasının yanında yer alacağımızı buradan ifade ediyorum" dedi. Başkan Büyükkılıç, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kayserispor Olağan Genel Kurulu'nda Kayserispor'un şehrin çok önemli bir değeri olduğuna işaret ederek, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı. Kayseri'nin değerleri olduğunu kaydeden ve örnek olarak Mimar Sinan'ı, Erciyes'i ve Kayserispor'u gösteren Başkan Büyükkılıç, "Ama bütün bunların yanında en önemlisi dayanışmamız, birlik ve beraberlik içerisinde olmamız, hayırsever yönüyle ön plana çıkıyor olmamız, insan kalitesiyle de her zaman takdir edilmemiz bizim için en önemli değerdir. Nezih bir ortamda, nezih bir kongre yapılıyor olması gerek sivil toplum teşkilatlarımızla, gerek siyasilerimizle, gerek iş adamlarımızla da birlik ve beraberlik içerisinde bulunuyor olmamız bizleri keyiflendirmiş ve sevindirmiştir. Temennimiz bu sürecin daha da güçlenip devam etmesi" dedi. Kayseri'nin spor altyapısının hiçbir şehirle mukayese edilemeyecek nitelikte ve özellikte olduğunu gerek profesyonel gerekse amatör spor açısından iyi bir alt yapıya sahip olunduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, belediye olarak projelendirdikleri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin de önemli bir kazanım olduğunu anlattı. Kayseri'nin her zaman hak ettiği şekilde anılmasını istediklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti: "Takdir edersiniz ki, insan içerisinde olduğu zaman bazı değerlerin kıymetini bilmiyor. Hatta zaman zaman göz ardı ediyor. Ama dışarıya çıkınca bunu çok daha iyi fark ediyor. Kayseri'mizde aynen bir balık misali, sudan çıktığında fark edilen bir yaklaşım ile anılan, anlaşılan ve takdir edilen boyutta zaman zaman konuşuluyor. Biz böyle konuşulmasını kusura bakmayın sevmiyoruz. Çünkü hak ettiği şekli ile her zaman böyle olduğumuzu yani balık misali sudan çıkınca değil, suyun içerisinde olduğumuzda da, dışında olduğumuzda da bu şehrimizin insanlarının değerlerinin kıymetinin paylaşılması gerektiğini buradan paylaşmak istiyorum. Hatırlanacağı üzere geçen hafta bugünlerde Kayseri'mizde 9 tane Büyükşehir Belediye Başkanı, üst düzey bürokratları ve aynı zamanda genel merkezimizden yöneticilerin de katıldığı şehrimizde çalışma vardı. Bu çalışmada ister istemez Kayseri konuşuldu. Kayseri tartışıldı. Kayseri paylaşıldı. Herkesin takdir ettiği ve Kayseri'nin çok farklı bir yaklaşım sergilediğini hep beraber duyduk ve konuştuk. İşte biz diyoruz ki, bu şehir hep pozitif olarak, olumlu olarak anılmalıdır. Bunu fazlasıyla hak ediyor. Futbolda bunlardan birisi. Kayseri'mizde bir hanımefendinin gelip kulüp başkanı olması takdire şayan bir tablo. Fedakarlığı ile çalışmaları ile imkanlarını seferber etmesiyle ve yönetici anlayışıyla şehrimize bir ivme kazandırdı ve kazanım kattı. Bunu takdir etmek durumundayız. Kendisine hem teşekkür edip, hem de dua etmek durumundayız. Aynı zamanda sadece teşekkür etmek, sadece dua etmek yetmez. Bunun yanında mali destekte mutlaka olmazsa olmazı. Şimdi şehir olarak bizim sıkıntımız yok. Cami diyoruz, okul diyoruz, sağlık ocağı diyoruz. Destek buluyoruz. Ama spor denilince biraz sıkıntıya giriyoruz. Demek ki güven sıkıntısı mı vardı. Fazla da bu konulara girmeye de gerek yok. Umuyorum bunlarda aşılmış durumda. Burada seviyeli bir kongre yapıyoruz. Geçmişi konuşarak kimsenin kazanacağı kanaatinde değilim. Önümüze bakacağız. İşimize bakacağız. "Başkan Büyükkılıç, genel kurula AK Parti, MHP ve CHP Milletvekilleri'nin katılmasına değinerek, "Burada milletvekillerimizin, gerek CHP'den, gerek MHP'den, gerekse AK Parti'den, bakanlarımızın, kardeşlerimizin el ele gönül gönüle Kayseri'mizin sevdası olan, Kayseri'mizin gururu olan Kayserisporumuza sahip çıkma anlayışı ile bir arada olarak bu kongreye katılmış olmaları bizleri yüreklendirmiştir, memnun etmiştir, sevindirmiştir. Berna Hanım'a değerli başkanımıza ve önceki yönetimine teşekkür ediyor, seçilmiş olan kardeşlerimize de başarılar diliyor. Berna Hanım'a iyi ki varsın diyorum. Bu arada Mehmet Özhaseki Bakanımı da anmadan geçemeyeceğim. Onursal başkanımızı. Her zaman değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, yanımızda oluyorlar. Gerek kredi görüşmeleriyle ilgili, gerek destek denildiğinde telefonu ilk elimize alıp çevirdiğimiz bakanlarımızla ilgili burada özellikle teşekkür ediyorum. Taner Bakanımda isimsiz kahramanlardan buradan paylaşmak istiyorum. Bu görüşmelerde her zaman dediğimiz gibi adeta elimiz kolumuz oluyorlar. Baki milletvekilimiz de diyor ki, siz ne zaman isterseniz yanınızdayım diyor. Sağ olun. Var olun. El ele gönül gönüle bize de bu yakışır. Kayseri'ye bu yakışır" diye konuştu. Büyükkılıç, kongrenin sonunda yeniden söz alarak, Kayserispor kongresinin nezih bir ortamda seviyeli bir şekilde yapıldığını ve bunun gölgelenmesini istemediğini belirterek, "Memduh Büyükkılıç olarak, bugüne kadar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğu da içerisinde, hiçbir zaman bir haksızlığa, bir usulsüzlüğe varsa bir yolsuzluğa müsaade etmiş bir yapımda yok, tarzımda yok. Ahlakımda müsaade etmez. Biz gerek geçmişte, gerekse sayın bakanımızın vurguladığı gibi bundan sonraki yapılacak olan süreçte adli, idari birilerinin yanlışı varsa ne gerekiyorsa yapılmasının yanında yer alacağımızı buradan ifade ediyorum" ifadelerini kullandı. Divan Başkanlığı'nı Yılmaz Büyüknalbant'ın yaptığı ve Berna Gözbaşı'nın güven tazelediği genel kurula, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, MHP Milletvekili Baki Ersoy, CHP Milletvekili Çetin Arık, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve bazı ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli ve delegeler katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayserispor, Kayseri, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Büyükkılıç, Kayserispor Olağan Genel Kurulu'na Katıldı - Son Dakika


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