Üye Girişi
Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un Yeni Yıldızını Ağırladı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un Yeni Yıldızını Ağırladı

26.08.2021 16:22
Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un Yeni Yıldızını Ağırladı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor'un yeni transferi yıldız futbolcu Mame Baba Thiam ile Teknik Direktör Hikmet Karaman ve Asbaşkan Ali Çamlı'yı makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor'un yeni transferi yıldız futbolcu Mame Baba Thiam ile Teknik Direktör Hikmet Karaman ve Asbaşkan Ali Çamlı'yı makamında kabul etti. Kayserispor formasının hediye edildiği ziyarette Başkan Büyükkılıç, "Formalar Thiam'dan, goller de Thiam'dan" derken, Mame Baba Thiam da 'İnşallah, çok önemli hedeflerim var' diye cevap verdi.

Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Senegalli yıldız forvet oyuncusu Mame Baba Thiam ile çiçeği burnunda teknik direktörü Hikmet Karaman ve As Başkan Ali Çamlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

FORMALAR THİAM'DAN, GOLLER DE THİAM'DAN

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, burada olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Mame Baba Thiam, Başkan Büyükkılıç'a forma hediye etti. Başkan Büyükkılıç, "Formalar Thiam'dan, goller de Thiam'dan" derken, Mame Baba Thiam da 'inşallah, çok önemli hedeflerim var' diye cevap verdi.

"SÜPER LİG OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı açıklamada, "Kayseri'miz Anadolu'nun merkezinde cazibe merkezi olarak bilinir, adeta çekim merkezi. Ticaretin, endüstrinin, sporun, kültürün, turizmin, sağlığın adeta merkezi konumunda, şehir merkezi 1. 5 milyon ama etki alanı 4-5 milyon bir nüfusa hitap eder. Bu güzellikleri bağrında barındıran Kayseri'mizin, sporda, özelde de futbolda olmazsa olmaz olarak Süper Lig'de yer alması şart. Bunun için Berna Başkanımıza ve kıymetli yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah Kayseri'mizi her zaman olduğu gibi hak ettiği yerde olumlu olarak anılması için el birliği ile dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğimizi buradan paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti:

" İstanbul'da Thiam'lar çok olabilir, Kayseri'de Thiam bir tane, herkes Thiam için çalışacak, dolayısıyla Kayserispor için çalışmış olacak, Thiam da yakışanı yapacak, olay bu kadar basit. Seviyoruz, güveniyoruz. Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş kardeşimize, Erciyes Anadolu Holding'in değerli CEO'suna, Kayseri Şeker Fabrikamıza ayrıca, Berna Başkan bu işin artık olmazsa olmazı, kendi alanında başarılı olduğu gibi sporda da Süper Lig'de yegane bir hanımefendi kulüp başkanı olarak yönetimi ile birlikte şehrimize en güzel hizmetleri verdikleri için teşekkür ediyoruz. "

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ ŞEHRİN BÜYÜĞÜDÜR"

As Başkan Ali Çamlı ziyarette yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediye başkanımız şehrin büyüğüdür, ağabeyidir diye yıldız futbolcuyu transfer ederken, bunu sizin makamınızda paylaşmak istedik. Thiam'ı sizin huzurunuzda Kayserililere sunmak istiyoruz. Thiam çok başarılı olacak karakterli ve ahlaklı bir futbolcu" dedi.

"LÜTFEN KAYSERİSPOR BAYRAĞI ALTINDA BULUŞALIM"

Sarı kırmızılı takımın çiçeği burnunda teknik direktörü Hikmet Karaman ise Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ileterek, "20 sene evvel tanıştık, o zaman çok güzel cümleler kurmuştu, beni etkiledi ve göreve devam ettik. O takım ligde kaldı, mucizenin mucizesini gerçekleştirdik. Üçüncü Kayseri, bir de Erciyes var, dördüncü gelişimiz. Dört kere bir şehre gelmek kolay değil, zaman zaman eleştiriler de alıyorum, onlar bizi motive ediyor. Onun için değerli Kayserili dostlardan ricamız, bir tek hedefimiz var, Kayseri şehrinin futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi. Bunun için de biz Allah'ına kadar çalışacağız, herkese teşekkür ediyorum. Lütfen Kayserispor bayrağı altında buluşalım, bizler gelip geçiciyiz, Kayserispor kalıcı" ifadelerini kullandı.

Yıldız golcü Mame Baba Thiam ise "Öncelikle sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelirken çok önemli hedeflerim vardı, hala hedeflerimin arkasındayım. Takım halinde bir bütün olarak bunları yapacağımızı bütün kalbimde inanıyorum ve Kayseri şehrini en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un Yeni Yıldızını Ağırladı
Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un Yeni Yıldızını Ağırladı
Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un Yeni Yıldızını Ağırladı
Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un Yeni Yıldızını Ağırladı

Hikmet Karaman, Kayserispor, Ali Çamlı, Kayseri, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un Yeni Yıldızını Ağırladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, 18:05 Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler 17:41 Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i Kasımpaşa'ya önerdi 17:26 Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i Kasımpaşa'ya önerdi
Sarı-lacivertlilerde lisansı çıkarılmayan Zanka, çok yakında Royal Antwerp'e transfer olabilir 17:04 Sarı-lacivertlilerde lisansı çıkarılmayan Zanka, çok yakında Royal Antwerp'e transfer olabilir Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi 16:11 Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi Damadın arkadaşlarından 16:04 Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme
İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı 15:41 İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı 15:24 Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı

Son Dakika Haberleri
18:05 Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi
18:03 Son Dakika! Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:40 Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
17:34 Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi
17:25 Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i Kasımpaşa'ya önerdi
17:23 Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamayla ilgili MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok
17:03 Sarı-lacivertlilerde lisansı çıkarılmayan Zanka, çok yakında Royal Antwerp'e transfer olabilir
16:58 Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama yaşandı
16:44 Son Dakika! YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar açıkladı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak
16:35 Son Dakika: İtalya'ya ait askeri uçağa Kabil'den kalktığı sırada ateş açıldı! İçerde siviller var
PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan çarpıcı rest! Savunma vermeyecek PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan çarpıcı rest! Savunma vermeyecek         
18:17
Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü         
17:43
Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi         
17:35
Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamayla ilgili MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamayla ilgili MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok         
17:24
Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama yaşandı Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama yaşandı         
16:58
Kısa süre önce ayrılan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı Kısa süre önce ayrılan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı         
16:11
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı         
15:59
Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı         
15:37
Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok         
14:08
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak         
13:40
Diyanet Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi         
12:39
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 18:25:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un Yeni Yıldızını Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement