Başkan Büyükkılıç, Kcetaş Genel Kurulu ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Seçildi

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. (KCETAŞ), 90'ıncı olağan genel kurulunu yaptı.

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. (KCETAŞ), 90'ıncı olağan genel kurulunu yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, genel kurulda yönetim kuruluna girerek, yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi ve şirketin Kayseri'nin gurur kaynağı olmaya devam edeceğini belirtti. Başkan Büyükkılıç ile birlikte şirketin daha verimli çalışması amacıyla yönetim kurulu üye sayısı da 7'den beşe düşürüldü. Başkan Büyükkılıç, genel kurulun hemen ardından KCETAŞ ve KEPSAŞ yönetim kurulu ile bir toplantı yaptı.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KCETAŞ'ın olağan genel kuruluna katıldı. Genel kurulu açan Genel Müdür Hidayet Atasoy, 90'ıncı olağan genel kurulu yapmış olmanın önemini vurgulayarak, bölgede böyle bir şirketin bulunmadığını belirtti. Atasoy, 2018 yılında da Bakanlığın verilerine göre KCETAŞ'ın pek çok faktörde en başarılı şirket olduğunu kaydetti.



YÖNETİM KURULUNDA ÜYE SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte KCETAŞ'ın yönetim kurulu üyeliğinde sayısal değişiklik de oldu. Yönetim kurulu üyesi sayısı genel kurul üyelerinin oylarıyla yediden beşe düşürüldü. KCETAŞ'ın yönetim kurulu üyeleri Başkan Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Sema Cıngıllıoğlu, Hidayet Atasoy, Kerim Erengül ve Hüseyin Beyhan'dan oluştu.



Genel kurulda üyelere hitap eden Başkan Memduh Büyükkılıç, genel kurulun hayırlı olması dileklerinde bulundu. KCETAŞ'ın Kayseri'nin prestijli bir şirketi olduğunu ve bu şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, "KCETAŞ, kendi ölçeğindeki şirketler arasındaki karşılaştırmalarda gurur kaynağımız olarak yer alıyor. Bu hale gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uyum içindeki çalışmalar bundan sonra da artarak devam edecek" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç, genel kurul sonrası KCETAŞ ve KEPSAŞ yönetim kurulu üyeleri ile bir toplantı yaptı. - KAYSERİ

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