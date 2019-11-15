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Başkan Büyükkılıç KCETAŞ'ın fotoğraf sergisini gezdi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ (KCETAŞ) çalışanlarının Enerji Haftası dolayısıyla açtığı fotoğraf sergisini gezdi.

Başkan Büyükkılıç KCETAŞ'ın fotoğraf sergisini gezdi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ (KCETAŞ) çalışanlarının Enerji Haftası dolayısıyla açtığı fotoğraf sergisini gezdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Enerji Haftası dolayısıyla KCETAŞ çalışanları tarafından sahada çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Kayseri'de bir alışveriş merkezinde açılan sergiyi Başkan Büyükkılıç da gezdi.

Fotoğrafları inceleyen Büyükkılıç, KCETAŞ personelinin hangi koşullarda çalıştıklarının bu sergiyle daha iyi anlaşılacağını belirtti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, sergideki en güzel fotoğrafın sahibine de hediye verdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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