Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: Kendisini yenilemeyen çağın gerisinde kalır"
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Başkan Büyükkılıç: Kendisini yenilemeyen çağın gerisinde kalır"

2 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile ilçe belediyelerinde görev yapan personele yönelik 'elektronik ihale' konulu eğitim seminerine katıldı.

Başkan Büyükkılıç: Kendisini yenilemeyen çağın gerisinde kalır
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile ilçe belediyelerinde görev yapan personele yönelik 'elektronik ihale' konulu eğitim seminerine katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Günün ihtiyaçlarına karşı mutlaka kendimizi yenilememiz ve konumumuzu gözden geçirmemiz gerekiyor. Yoksa günün değil, çağın gerisinde kalırız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından düzenlen eğitim semineri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Seminere konuşmacı olarak İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Osman Yenice katıldı. Yenice, elektronik ihale yönetmeliği hakkında bilgiler verdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da seminere katılarak personele hitap etti. Başkan Büyükkılıç, herkesin çağın ihtiyaçlarına göre kendisini yenilemesi gerektiğini belirtti. Elektronik ihalenin önemini de vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Kimse günümüz teknolojisini kullanmadan işe devam edemez. Devam etmek isterse günün değil, çağın gerisinde kalırız. O yüzden elektronik ortamla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız" dedi. Konuşmasında Kayseri belediyeciliğinin dillere destan olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Kayserimiz bir marka. Erciyesimiz bir marka. Mimar Sinan ve Seyyid Burhaneddin bir değer. Yüzlerce değeri olan bir şehrin yaşayanlarına hizmet etme şansına sahip olan bir ekibiz. Siz de fedakarca, şehrimizin insanını hizmet etmeyi ibadet bilen bir anlayış içerisinde çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz" diye konuştu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:31 Kaynak: İHA
Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri, Güncel
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