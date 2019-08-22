Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, Kertmeler Kavşağı'nda yapılan köprü ve kavşak düzenleme çalışmalarını İnceledi
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Başkan Büyükkılıç, Kertmeler Kavşağı'nda yapılan köprü ve kavşak düzenleme çalışmalarını İnceledi

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile birlikte trafik yoğunluğunun arttığı Kertmeler Kavşağı'nda köprü ve hamburger kavşak düzenlemesi yapıyor.

Başkan Büyükkılıç, Kertmeler Kavşağı'nda yapılan köprü ve kavşak düzenleme çalışmalarını İnceledi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile birlikte trafik yoğunluğunun arttığı Kertmeler Kavşağı'nda köprü ve hamburger kavşak düzenlemesi yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, DSİ'nin taşkın koruma kanalı üzerine yapılan köprü inşaatını yerinde inceledi ve 1,5 ay içinde inşaatın tamamlanacağını belirtti.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık sahaya çıkarak yapımı devam eden projeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'ndan Talas-Anayurt'a dönüş kavşağı olan, aynı zamanda Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nden geçen ve kanal boyunca uzanan yolun da çıktığı Kertmeler Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Erciyes Üniversitesi içerisinden geçerek Kertmeler Kavşağı'ndan Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne giren DSİ'nin taşkın koruma kanalı üzerine yapılmakta olan köprü inşaatını inceleyen Başkan Büyükkılıç, inşaatın son durumuna ilişkin bilgi aldı. Kayseri'nin daha konforlu ve yaşanılabilir bir şehir olabilmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın trafik yoğunluğunu almasıyla kavşağın yetersiz hale geldiğini söyledi. Trafik sorununu gidermek proje hazırlayarak çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Buraya yapılacak olan tramvayı da göz önüne alarak hamburger kavşağı şeklindeki bir uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Şu an çalışmaları süren köprü inşaatını 1,5 ay içinde inşallah tamamlayacağız. Ardından hamburger kavşak ile trafik sorununa son vereceğiz" dedi. - KAYSERİ

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:56 Kaynak: İHA
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