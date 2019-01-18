Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Kesintisiz Ulaşım Devam Ediyor"

Başkan Büyükkılıç: "Kesintisiz Ulaşım Devam Ediyor"

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, ekiplerin planlanan program dahilinde görev başında olduklarını ve 3 vardiya halinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç:
Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, ekiplerin planlanan program dahilinde görev başında olduklarını ve 3 vardiya halinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kar ile mücadele ekiplerinin vardiya usulü ile çalıştıklarını ve bununla ilgili planlamanın sonbahar aylarında yapıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Kar yağışı ve buzlanma ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Kayseri merkezinde kapalı yol yok ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor ve yolları açık tutuyor. Şehrin her noktasında ve caddelerinde greyder ile tuz serpme araçları bulundururken, vardiyalı tuzlama ekipleri de ana yollarda tuz serpme çalışmalarına aralıksız devam ettiriyor. Ana cadde ve sokaklarda kapalı yolumuz yok. Önceliğimizin ulaşımın aksatılmadan sağlanması olmuştur. Ara sokaklarla ilgili arkadaşlarımız yoğun bir tempo ile fedakarca gayret göstermektedir. Kırsal yerleşim alanlarında mobil ekipler yani o bölgelere hizmet verecek ekipler oluşturuldu. Kesintisiz ulaşım devam ediyor" dedi.

Kar küreme çalışması yapan ekipleri ziyaret ederek tatlı ikramında bulunan Başkan Dr. Büyükkılıç, özellikle ana cadde ve bulvarlar da, eğimli yollarda ve tipiye maruz kalan alanlarda tuzlama çalışmaları sık sık yapılmakta olduğunu kaydetti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:29 Kaynak: İHA

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