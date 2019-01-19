Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Köy Odaları ile Yerel Tarihe Sahip Çıkacağız"

Başkan Büyükkılıç: "Köy Odaları ile Yerel Tarihe Sahip Çıkacağız"

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu'nun yerleşim alanlarında vazgeçilmezi olan köy odalarının yok olmaya başladığını ancak 16 ilçede köy odaları tanzim edilerek hizmet vereceğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu'nun yerleşim alanlarında vazgeçilmezi olan köy odalarının yok olmaya başladığını ancak 16 ilçede köy odaları tanzim edilerek hizmet vereceğini söyledi.

İlçe ve kırsal yerleşimlerde yer alan köy odalarının hem ihtiyaçtan hem de yerel kültür ve mirasın yaşatılması açısından aslına uygun olarak inşa edileceğini belirten Başkan Büyükkılıç, "Tarihi ve kültür yapılarının bakımı ve onarımı yaparak günümüz hizmetine kazandırıyoruz. Kayserimizde Anadolu'nun kültür ve sanat mirası yapılar gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. Yöreye özel giyim, yemek, ev eşyası gibi değerlere sahip çıkıldığını gibi yine bölgeye özel mimari yapılar ve ortak değerlerde koruma altına alınmaktadır. Mahallelerimizde yer alan köy odaları günün şartları gereği kullanılmadığından yıkılmaya yüz tutmaktadır. Belediye olarak halkın isteği üzerine bu köy odalarını aslına uygun olarak onaracağız. Bunun için 16 ilçemizde köy odaları tespit edildi. Bunların onarılarak ve yeniden aslına ve yöresel özelliğe göre döşenerek hizmete açacağız. Köy odalarında güzel sohbetler edilecek, dostluklar perçinleşecek, paylaşım ve kardeşlikler tesis edilecektir. Mahalli oyunlar oynanacak ve misafirler ağılanacaktır. Kayserili hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, belediye başkan adayı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste Kök Hücre Bekleyen Minik Öykü İçin Zaman Daralıyor

Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor Cübbeli Ahmet Hoca'ya "Soysuz İt" Diyen Oyuncu Orhan Aydın, Para Cezasına Çarptırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 16:31:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Köy Odaları ile Yerel Tarihe Sahip Çıkacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]