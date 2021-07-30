Başkan Büyükkılıç, KPSS'ye gireceklere başarı diledi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylara başarı diledi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada pazar günü düzenlenecek KPSS'ye girecek adaylara başarı temennisinde bulundu.

Birçok insana istihdam imkanı sunacak olan KPSS'nin hayırlar getirmesini dileyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ülkemiz genelinde 1 Ağustos Pazar günü yapılacak olan KPSS'ye girecek tüm adaylarımıza başarılar diliyor, Allah zihin açıklığı versin dua ve temennisinde bulunuyorum. Kamu personeli olmak isteyenler için büyük önem taşıyan bir sınav. Umarım emeklerinin karşılığını alırlar. Bu sınavlar gençlerimizin geleceklerini belirliyor. Sınavların, sorunsuz, sıkıntısız, bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Şehrimizde ve ülkemizde sınava girecek olan kardeşlerimize başarılar diliyorum."

Başkan Büyükkılıç, sınav süresinde sınav merkezleri yakınında gürültü yapılmaması uyarısında da bulundu.