Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne Hazırız"

Başkan Büyükkılıç: "Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne Hazırız"

59 dakika önce

ASKON Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç:
ASKON Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

ASKON Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özcan, "Kayseri bir ekonomi şehridir. Bölge şehir olarak birçok komşu ile hizmet sunmaktadır. Kayseri ilinin sanayisi ve üretim kapasitesi aynı zamanda bir istihdam merkezi olmasına sebep olmuştur. ASKON ülke genelinde 1998 yılından beri hizmet vermekte olup 30 ilde şubesi ve 10 ülkede temsilcisi bulunan bir kuruluştur. ASKON olarak her yerde en büyük yardım ve desteği belediyelerden görüyoruz. Özellikle Kayseri sanayi bölgeleri, serbest bölge, esnaf siteleri ile bunun en iyi göstergesidir. Bu ziyarette Kültepe Ekonomi Zirvesi için ön çalışma ve görüşmeleri gerçekleştirdik" dedi.

Ekonomiye önem verdiklerini çünkü bir şehri ayakta tutan, gelişmesini ve kalkınmasını sağlayan ekonomik değerler olduğunu belirten Belediye Başkan Büyükkılıç, da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Anadolu Aslanları olarak birçok alanda işadamı üretimleri ile ekonomiye yön veriyor ve kalkınmaya vesile oluyor. Şehrimizde yaşayan hemşerilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçları gidermek olduğu kadar onların ekonomik birikimlerini Kayseri'de değerlendirmek ve buralara yatırım yapmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Organize sanayi, serbest bölge, ihtisas sanayi bölgeleri, lojistik merkezler, esnaf siteleri ile bir bakıma Anadolu Aslanlarına katkı, destek ve yatırım yapıyoruz."

ASKON Kayseri Şube Yönetimi ile her zaman diyalog ve dayanışmasında içerisinde çalışacaklarını bu ziyaret vesilesi ile yönetimine teşekkür ettiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin gerçekleştirilecek Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne hazır olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:32 Kaynak: İHA

Ali Özcan, Ekonomi, Kayseri, Güncel
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