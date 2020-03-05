Başkan Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara nezdinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara nezdinde de çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek Kayseri ile ilgili projeleri görüştü.


Kayseri'yi turizm şehri yapmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamdaki çalışmaları takip etmek üzere Ankara'ya gitti. Başkan Büyükkılıç, bürokratlarıyla birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Ziyarete Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ziyarette Kayseri'de turizmi geliştirmek amacıyla yaptıkları çalışmalarla ilgili Bakan Ersoy'a bilgi verdi. Kayseri'deki kültürel mirası canlı tutmak ve kültür hayatı ile turizmi geliştirmek için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bu çalışmalara destek istedi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:43 Kaynak: İHA
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