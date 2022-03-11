Başkan Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy'u andı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy'u andı

11.03.2022 12:39
Başkan Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy'u andı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, Mehmet Akif Ersoy'un büyük bir şair ve fikir adamı olduğunu vurguladı.

Şairin, Türk gençliğini "Asım'ın nesli" olarak nitelendirdiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Gençliğimize bir yol haritası, adeta bir deniz feneri niteliğinde olan Asım'ın nesli, İstiklal Şairi Ersoy'un ortaya koyduğu bir mefkure idi. Asım'ın nesli gibi değerlerimize bağlı, tarihimizden köklerini alan, milli ve manevi şuurla ülkeye ve insanlığa faydalı nesilleri yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Biz de İstiklal Şairimiz ile aynı düşünce, aynı duygu ve aynı kaygıları paylaşıyor, Asım'ın nesline şayan hareket etmeye gayret gösteriyoruz. 'Korkma' diye başlayıp, hürriyet ve istiklal ile biten İstiklal Marşı'mızın şairi Ersoy ve onun gibi ecdadımızın izinden gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz."

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Memduh Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy'u andı - Son Dakika


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