Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç Mesaiye Birim Ziyaretiyle Başladı

Başkan Büyükkılıç Mesaiye Birim Ziyaretiyle Başladı

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyedeki mesaisine personel ziyareti ile başladı.

Başkan Büyükkılıç Mesaiye Birim Ziyaretiyle Başladı, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyedeki mesaisine personel ziyareti ile başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, birimleri ziyaret eden Büyükkılıç, hem personelle tanıştı hem görev ve sorumlulukları ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Büyükkılıç, "Vatandaşımız baş tacımızdır. Gönüllerde olacağız. Herkesle yakından ilgilenmeli, işleri hızlıca sonuçlandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Birim ziyaretleri kapsamında 153 Alo Çağrı Merkezi'ni de ziyaret edip incelemede bulunan Başkan Büyükkılıç, gelen bir çağrıya da kendisi cevap verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünün numarasını öğrenmek için 153 Çağrı Merkezi'ni arayan Semra Sülünhat adlı vatandaşın kısa süre sonra Başkan Memduh Büyükkılıç'ı sesinden tanıması üzerine ortaya çıkan sohbet, renkli görüntüler oluşturdu.

Kendisine hayır duada bulunan Semra Sülünhat ile görüşen Başkan Büyükkılıç, "Sabah sabah bu duaları almak için burada olmam lazımmış. Cenabı Allah inşallah rızasına uygun hizmetler yaptırır. Sizin gibi güzel insanlara da bizleri layık kılar." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:02 Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Güncel
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