Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Mimar Sinan'ı andı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın mimariye de insanlığa da ışık olduğunu belirterek, rahmet ve dua ile andığını belirtti.

Büyükkılıç, 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, medeniyetlerin beşiği Kayseri'den çıkarak, dünyaya mal olmuş mimarlık dehası Mimar Sinan'ı anmaya ve sanatını anlatmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

Türk-İslam medeniyetine mimari alanında büyük hizmetleri bulunan ve eserleri asırlar geçmesine rağmen günümüzde de hizmet veren Mimar Sinan'ın, gerek Kayseri gerek Türkiye gerekse de bütün dünya için büyük bir değer olduğunu kaydederek, "Mimar Sinan mimarlığa da insanlığa da ışık oldu." dedi.

Büyükkılıç, Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde başmimar olarak görev yapan Mimar Sinan'ın mimarlık dehasını ve eserlerini daha iyi tanıtmak adına Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, bu kapsamda Mimar Sinan'ın eserlerinin bulunduğu ülkeler ve şehirler arasında "Sinanlı Kentler Birliği" projesini başlattıklarını anlattı.

Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 'Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi" kurulacağını dile getiren Büyükkılıç, projenin yarışmaya açıldığını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz aylarda KAYMEK tarafından hazırlanan ve canlı anlatımla sanal olarak gerçekleştirilen "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" isimli serginin Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda da görücüye çıktığını ifade ederek, Mimar Sinan'ın adını her platformda daha fazla duyurmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Mimar Sinan'ın mimari bir daha olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Kayseri'mizin bağrından çıkmış Türk-İslam medeniyetine büyük katkılar sağlamış bir değerdir. Bizler de onun torunu olmanın gururunu yaşıyoruz. Elimizden geldiğince ona layık hizmetler yürütüyoruz. Mimar Sinan şehirlerimizi, topraklarımızı imar etmenin yanında gönülleri de imar eden bir anlayışla hareket etmiş, mimariye de insanlığa da ışık olmuştur. Bizler de bu konuda onun izinde, onun açtığı ufukta yol almaya gayret gösteriyor, şehrimizi, topraklarımızı imar ediyoruz. Mimar Sinan'ı tanıtmak ve anlatmak adına yaptığımız projelerle de ona olan vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü'nde eşsiz deha Mimar Sinan'ı bir kez daha rahmetle, minnetle ve dua ile anıyor, geleceğin Mimar Sinan'ı olmak için emek gösteren bütün mimarlarımızın Mimarlar Günü'nü kutluyorum."