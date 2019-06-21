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Başkan Büyükkılıç Mimsin sakinleriyle

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cuma Namazı sonrası Mimsin'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç Mimsin sakinleriyle, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cuma Namazı sonrası Mimsin'de ziyaret ve incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, mahalle muhtarı ve vatandaşları da dinleyerek taleplerini aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimsin Sedat Turan Camii'nde kılınan Cuma namazı sonrası cemaatle ve çevredeki vatandaşlarla görüştü. Başkan Büyükkılıç'a Melikgazi Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çiftçi de eşlik etti. Vatandaşlarla tek tek selamlaşarak hayırlı cumalar temennisinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, bölge sakinlerinin taleplerini aldığını belirtti ve 'Durmak yok yola devam' anlayışıyla hizmetlere devam ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan- Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mini Terminal'i de ziyaret etti. Terminal esnafı ve vatandaşlarla görüşen Başkan Büyükkılıç, verilen hizmetle ilgili görüşlerini aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, daha sonra Mimarsinan-Bahçelievler Mahalle Muhtarı Rukiye Köse'yi ziyaret etti. Ziyaretinde vatandaşların taleplerini gidermek için azami gayretle çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, sağlık ve ulaşımla ilgili talepler aldığını ve halkın memnuniyetini sağlayacak hizmetleri kısa sürede vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Rukiye Köse de Başkan Büyükkılıç'ın tüm talepleri gerçekleştireceğine inancını dile getirdi ve ziyaretten dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:29 Kaynak: İHA
Memduh Büyükkılıç, Güncel
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