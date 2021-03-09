Başkan Büyükkılıç: "Miraç Kandilimiz mübarek, gönül soframız bereketli olsun" - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında "Miraç Kandilimiz mübarek, gönül soframız bereketli olsun" dedi.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç Kandilini idrak edecek olmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Miraç Kandili'nin paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve güzel ahlak gibi değerlerle insani yükseliş için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in 'miraç mucizesinin' gerçekleştiği Miraç Gecesi'ni dolu dolu geçirerek bu geceyi ihya etmeliyiz. Bu faziletli gecede gönülden edilen tüm güzel duaların kabul olmasını dilerim. Miraç Kandilimiz mübarek, gönül sofralarımız da bereketli olsun. Bu vesile ile başta değerli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam Aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Kandilimizin şehrimiz, ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mesajında Miraç Kandili'nin İslam aleminin en önemli günlerinden biri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, Miraç gecesinin bütün insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diledi. - KAYSERİ