Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada insanı merkeze almayan hiçbir işin başarılı olamayacağını belirtti. Bu anlamda insan odaklı bir şehirleşmeyi misyon olarak kabul ettiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesini benimseyen bir yönetim anlayışına sahip olduklarını söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Şehir İnsandır' diyerek yola çıktıklarını ve her zaman insanı da şehri de saygın ve hizmete layık gördüklerini dile getirdi. Şeyh Edebali'nin sözü olan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle hareket ettiklerini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Ünlü Mimarımız Merhum Turgut Cansever'in dediği gibi 'Şehri İnşa ederken, nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, inşa ettiğiniz şehri tahrip eder' anlayışından hareketle inşaat odaklı değil İnsan odaklı bir şehirleşmeyi misyon olarak belirledik. Her zaman bu misyon doğrultusunda çalıştık ve yaptığımız hizmet ve yatırımların odağına insanı koyduk" dedi. 'Gönül Belediyeciliği'nin de insana verilen değerin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Gönlümüzü herkese açan bir anlayışa sahibiz. Hiçbir zaman ayrıştırmadık, ötekileştirmedik. Yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Hiçbir insanın gönlünü kırmamaya özen gösterdik. Bu anlayış ve hassasiyetle hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün üzerinden 71 yıl geçmiş olmasına rağmen dünyanın pek çok yerinde insan hakları ihlallerinin ve hatta insanın en önemli hakkı olan yaşam hakkı ihlallerinin yaşandığına da vurgu yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, insan hakları ihlallerini yapanın da insan olduğuna dikkat çekerek bu durumun bugünün dünyasında var olan güçlünün haklı olduğu anlayışı yerine, haklının güçlü olduğu anlayışıyla değişebileceğini kaydetti. - KAYSERİ