Başkan Büyükkılıç, muhtarlar toplantısına katıldı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, muhtarlar toplantısına katıldı

06.01.2021 15:33
Başkan Büyükkılıç, muhtarlar toplantısına katıldı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısına Pınarbaşı ilçesinde katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısına Pınarbaşı ilçesinde katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükklıç toplantıda, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, yatırımcı daire başkanları ve ekipler ile ilçede görevli muhtarların taleplerini dinledi.

Toplantıda, 2020 yılında yapılan çalışmalar ele alınırken, 2021'de yapılması gerekenler konusunda muhtarların tavsiyesi alındı.

Başkan Büyükkılıç, hiçbir şeyi önemsiz olarak kabul etmeyeceklerini, gece gündüz demeden çalışmaya gayret göstereceklerini belirtti.

Mazeretlere sığınmadan hizmetlere devam ettiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bizleri seçen halkımız hizmet bekliyor ve bunun farkındayız. Bu açıdan en azından ihtiyaçlarını tespit edip 'Ne yapılabilir, ne yapmalıyız?' mantığı ve anlayışıyla 2021 yılında da hizmetteyiz. Görüşlerinizi, tespitlerinizi bizlere iletirseniz seviniriz. Ay yıldızlı bayrağımız altında birbirimize sahip çıkacağız, birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. Bu anlayışla her türlü problemi aşarız. Hiçbir şeyi önemsiz olarak kabul etmeyeceğiz, hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Gece gündüz çalışacağız, dualarınızı bekliyoruz."

Toplantının ardından Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehduh Uzunluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Büyükkılıç ziyarette, Uzunluoğlu'nun gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen başkanlardan olduğunu ifade etti.

Amaçlarının istişare edip, dayanışma içerisinde, varsa eksiklerin ilk ağızlardan dinlenilmesi olduğunu anlatan Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Daha önce de ekiplerimizin gelip burada gerekli çalışmaları yaptığını biliyoruz. Alt yapı kuruluşlarımızla birlikte amacımız bu ilçelerimizin taleplerinin en kısa sürede giderilmesi, onların yaşam felsefesinin en konforlu hale getirilmesi, tarıma ve hayvancılığa gerekli desteklerin verilmesidir. Sarız'ımız ve Pınarbaşı'mıza doğalgaz gelmesi konusunda da gerekli girişimleri, çalışmaları yapacağımızı paylaşıyoruz ancak yasal çerçevede bu çalışmayı yapması gereken Kayserigaz şirketidir. Bunu da burada belirtmek istiyoruz. Belediyelerin sanki görevi de getirmiyormuş gibi bir yorumlama yanlış anlaşılmaya neden olur ama planlama sürecinde, alt yapı destek sürecinde üzerimize ne düşüyorsa onu da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya zaten hep gayret ediyoruz. Uyum kültürü içerisinde de çalışıyoruz."

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu da Başkan Büyükkılıç'a 2021'in ilk muhtarlar toplantısını Pınarbaşı'da yaptığı ve yerinde sorunları dinlediği için teşekkür ederek, "Kendilerine geçmişte yaptıkları hizmetlerden ve 2021'de yapacakları hizmetler için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Kendileri her zaman bizim yanımızda, gerek bürokratları gerekse şahsı olsun Pınarbaşı'mıza ayrı bir önem vermekteler." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra MHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, Cumhur İttifakı'nın en güzel hayata geçirildiği ilçenin Pınarbaşı olduğunu kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Menduh Uzunluoğlu, Memduh Büyükkılıç, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, muhtarlar toplantısına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın koronavirüs aşısına onay verdi Inter, Juventus ve Leverkusen'in istediği Yusuf Yazıcı için Lille 45 milyon euro istiyor 4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu Dördüncü kattan düşerek ölen kadının kocası: Alkol aldığım için tartıştık, balkondan atladı İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan haç çıkarma ayinine 2 kişi katıldı Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu Muğla'da bulunan yediemin otoparklarında binlerce otomobil, motosiklet ve tekne çürümeye terk edildi
Kayserispor, galibiyet hasretini Denizlispor deplasmanında bitirdi Kayserispor, galibiyet hasretini Denizlispor deplasmanında bitirdi         
15:24
Ermenistan medyası aylar sonra servis etti: İHA'lar Karabağ savaşında S-300'leri böyle imha etti Ermenistan medyası aylar sonra servis etti: İHA'lar Karabağ savaşında S-300'leri böyle imha etti         
15:10
Sobadan zehirlenen oğul öldü, anne hastanede yaşam mücadelesi veriyor Sobadan zehirlenen oğul öldü, anne hastanede yaşam mücadelesi veriyor         
14:46
Dünya korona illetiyle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor Dünya korona illetiyle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor         
14:37
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
Biri FETÖ şüphelisi, 3 tarihi eser kaçakçısı kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı Biri FETÖ şüphelisi, 3 tarihi eser kaçakçısı kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı         
13:25
Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
13:01
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek 30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek         
11:11
Kolombiya'dan gelen yolcuların midesinden 4 kiloya yakın uyuşturucu çıktı Kolombiya'dan gelen yolcuların midesinden 4 kiloya yakın uyuşturucu çıktı         
10:34
Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5 Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5         
10:27
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı         
09:34
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Fahriye Evcen müjdeli haberi verdi: Ekrana dönmek istiyorum Fahriye Evcen müjdeli haberi verdi: Ekrana dönmek istiyorum         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 15:37:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükkılıç, muhtarlar toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei