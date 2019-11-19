Başkan Büyükkılıç, MÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, belediye sorumluluğu içerisindeki her sorunu gidermek ve Kayseri'ye daha fazla yatırım getirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Gitmediğimiz, ilgilenmediğimiz yer yok. Kayseri halkına layık olmaya çalışıyoruz." dedi.

Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi ve burada yer alan Kayseri Müzesi'yle ilgili bilgiler veren Büyükkılıç, "Çevre ve Şehircilik Bakanımıza teşekkür ederim. 60-70 milyon lira değer biçilen yeri hiçbir karşılık beklemeden bize verdi. Biz de burayı ranta dönüştürmeden, Millet Kıraathanesi ve müze olarak koruyacağız. Eski arkeoloji müzesi binası cumhuriyet döneminin nitelikli bir yapısı, eksiklerini gidererek şehrimize bir eser daha kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Yapılması planlanan Hava İkmal Millet Bahçesi hakkında da konuşan Büyükkılıç, içerisinde pek çok fonksiyonun olduğunu ve her yaşa hitap edecek etkinlik alanlarının bulunduğunu belirtti.

MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Kütahneci ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da Başkan Büyükkılıç'a yatırımlar nedeniyle teşekkür ettiler.