Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç NNYÜ'DE Öğrencilerle Söyleşi Yaptı

Başkan Büyükkılıç NNYÜ'DE Öğrencilerle Söyleşi Yaptı

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Avrasya Gençlik Kulübü tarafından düzenlenen "Gençlik Başkanıyla Buluşuyor" adlı söyleşi programına katıldı.

Başkan Büyükkılıç NNYÜ'DE Öğrencilerle Söyleşi Yaptı, System.String[]

Moderatörlüğünü NNYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Ertugay'ın yaptığı ve Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide Üniversiteli öğrencilerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, bir dönem milletvekilliği dört dönemde Melikgazi Belediye Başkanlığı yaptığını belirterek, Kayseri'yi daha çevreci daha yeşil daha yaşanabilir bir ortama ulaştırmak için gayret gösterdiğini söyledi.

Tecrübelerini paylaşan ve önerilerde bulunan Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı. Başkan Büyükkılıç, söyleşide Üniversite öğrencilerine gerek eğitim gerekse eğitimlerinin sonunda kariyer planları için tavsiyelerde bulundu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Neriman İnanç, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı söyleşi sonunda NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar yaptığı konuşmada Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:41 Kaynak: Bültenler

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçük Filiz Okul Yolunda Can Verdi, Yola Savrulan Pembe Makas Yürekleri Dağladı Adaylığı Düşürülen CHP'li Belediye Başkan Adayının YSK'ya Yaptığı İtiraz Reddedildi

Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor Son Dakika! Konteynerden Çıkan Erkek Bacakları Olayının Detayları Belli Oldu! Cani Yeğen, Cinayeti İtiraf Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 18:00:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç NNYÜ'DE Öğrencilerle Söyleşi Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]