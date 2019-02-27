Başkan Büyükkılıç NNYÜ'DE Öğrencilerle Söyleşi Yaptı

Moderatörlüğünü NNYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Ertugay'ın yaptığı ve Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide Üniversiteli öğrencilerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, bir dönem milletvekilliği dört dönemde Melikgazi Belediye Başkanlığı yaptığını belirterek, Kayseri'yi daha çevreci daha yeşil daha yaşanabilir bir ortama ulaştırmak için gayret gösterdiğini söyledi.

Tecrübelerini paylaşan ve önerilerde bulunan Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı. Başkan Büyükkılıç, söyleşide Üniversite öğrencilerine gerek eğitim gerekse eğitimlerinin sonunda kariyer planları için tavsiyelerde bulundu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Neriman İnanç, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı söyleşi sonunda NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar yaptığı konuşmada Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek plaket takdim etti.