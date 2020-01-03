Başkan Büyükkılıç, öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, öğrencileri ziyaret etti

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacı Hakkı-Sadıka İlgü Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle buluştu.

Başkan Büyükkılıç, öğrencileri ziyaret etti, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacı Hakkı-Sadıka İlgü Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Hacı Hakkı-Sadıka İlgü Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Öğrencilere eğitimli ve donanımlı olmaları tavsiyesinde bulunan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler donanımlı, eğitimli ve değerlerine bağlı bir şekilde yetişirseniz, siz, aileniz ve ülkemiz kazanır. Bulunduğunuz yerin kıymetini bileceksiniz ve sıradan öğrencisi olmamak için gayret edeceksiniz. Herkes kendisini geliştirecek ve ülkemiz kazanacak. Türk milletinin her alanda başarısına ve desteğine tüm insanlığın ihtiyacı var."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Hacı Hakkı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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