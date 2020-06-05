Başkan Büyükkılıç öğrencilerle online buluştu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan öğrencilerle online sınıfta buluşarak "yerel yönetimler" dersi anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, özel bir kolejin 4. sınıf öğrencileriyle video konferans yöntemiyle buluştu.

Kentte yapılması planlanan proje ve yatırımları çocuklarla paylaşan Büyükkılıç, öğrencilere "yerel yönetimler" dersi verdi.

Gençleri ülkenin teminatı olarak gördüğünü ifade eden Büyükkılıç, öğrencilerin sorularını cevaplayarak öğütler verdi.