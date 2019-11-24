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Başkan Büyükkılıç, öğretmenlerle sabah yürüyüşü yaptı
6 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle yoğa yürüyüşü yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:20 Kaynak: AA
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle yoğa yürüyüşü yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, güne öğretmenlerle birlikte başladı. Sabah erken saatlerde KAYMEK'te görev yapan öğretmenlerle Ali Dağı'nda bir araya gelen Büyükkılıç, 8 kilometre yürüyüş yaptı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutladı.
Gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlere minnet duyduğunu vurgulayan Büyükkılıç, eğitim çalışanlarına sabah sporu yapmaları tavsiyesinde bulundu.
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