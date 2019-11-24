Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, öğretmenlerle sabah yürüyüşü yaptı
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Başkan Büyükkılıç, öğretmenlerle sabah yürüyüşü yaptı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle yoğa yürüyüşü yaptı.

Başkan Büyükkılıç, öğretmenlerle sabah yürüyüşü yaptı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle yoğa yürüyüşü yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, güne öğretmenlerle birlikte başladı. Sabah erken saatlerde KAYMEK'te görev yapan öğretmenlerle Ali Dağı'nda bir araya gelen Büyükkılıç, 8 kilometre yürüyüş yaptı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutladı.

Gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlere minnet duyduğunu vurgulayan Büyükkılıç, eğitim çalışanlarına sabah sporu yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:20 Kaynak: AA
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