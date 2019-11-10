Başkan Büyükkılıç, önce parkta sonra itfaiyede

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlar ve belediye birimlerine yönelik sürpriz ziyaretlerini sürdürüyor. Önce Bozantı Caddesi'ndeki taksi durağını ve İnönü Parkı'nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, daha sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni ziyaret ederek itfaiye personeli ile voleybol oynadı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bozantı Caddesi'ndeki Gül Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Taksici esnafı ile bir süre oturan Başkan Büyükkılıç, şehirle ilgili görüşlerini sordu. Başkan Memduh Büyükkılıç, daha sonra İnönü Parkı'nı ziyaret ederek, parkta bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, parkta oynayan çocuklara da Kayserispor forması hediye etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sürpriz ziyaretlerini İtfaiye Daire Başkanlığı ile sürdürdü. Başkan Büyükkılıç, burada itfaiye personeli ile birlikte voleybol oynadı. Daha sonra itfaiye personeli ile bir süre sohbet eden Başkan Büyükkılıç, taleplerini dinledi ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - KAYSERİ