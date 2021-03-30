Başkan Büyükkılıç ORAN Kalkınma Ajansı toplantısına katıldı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç ORAN Kalkınma Ajansı toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılılıç, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın mart yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılılıç, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın mart yönetim kurulu toplantısına katıldı. Büyükkılıç, alınan kararların bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Salih Ayhan ve aynı zamanda ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi de olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı. Toplantıda ORAN Kalkınma Ajansı gündemindeki konular ele alındı ve yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - KAYSERİ

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