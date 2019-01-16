Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, Öz Ağaç-İş Sendikası Toplantısında

Başkan Büyükkılıç, Öz Ağaç-İş Sendikası Toplantısında

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç Öz Ağaç-İş Sendikası tarafından düzenlenen programa katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Öz Ağaç-İş Sendikası Toplantısında, System.String[]
Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç Öz Ağaç-İş Sendikası tarafından düzenlenen programa katıldı.

Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, Melikgazi, Kocasinan ve Talas İlçe Başkanları ile birlikte katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Başkan Büyükkılıç şu görüşlere yer verdi;

"Bizleri burada misafir eden Öz Ağaç-İş Sendikamızın çok değerli Genel Başkanı, şube başkanı ve HAK-İŞ'in diğer şube başkanlarına teşekkür ediyorum. Sizlere hizmet sevdalısı kardeşiniz, büyüğünüz, ağabeyiniz olarak inşallah şehrimizi birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik anlayışı içerisinde daha iyi konum ve durumlara getirmek için çalışacağız. Çünkü biz Kayseri'mizi seviyoruz, hemşerilerimize hizmet etmeyi seviyoruz. Çok şükür Kayseri'miz marka şehir oldu. Ben emeği gecen tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman iyinin daha iyisi, güzelin de daha güzeli olduğundan hiç kimsenin şüphesi yok. Bizlerde şehrimizi seven ve birliğimizi, beraberliğimizi bir bereket olarak gören bir anlayış içerisinde önümüzdeki dönemde MHP'li kardeşlerimizle birlikte Cumhur ittifakı mantığı içerisinde dayanışma içerisinde 16 ilçemiz dahil tüm şehrimizi tüm ilçelerimizi en güzel noktalara kol kola girmek suretiyle taşımayı amaçladığımızı ben buradan paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta üç belediye başkanı arkadaşımla Ankara'da değişik bakanlıklara gittiğimizde birliğin, beraberliğin bereketini gördük. İşte bu anlayışı inşallah her aşamada her tarafa yaymamız ve kurum kuruluşlarımızdan istifade etmemizin şart olduğunu belirtmek istiyorum. STK'larla işbirliğini önemsiyoruz. Sendikalarımız bizim her zaman olduğu gibi temel dinamiklerimizdendir. Şehrimizi sahiplenme yani aidiyet duygusu içerisinde herkesi ve her kesimi kucaklayacak hep birlikte şehrimize güzel hizmetler yapacağız."

Program sonunda Başkan Büyükkılıç'a Sendika Genel Başkanı Eyüp Karadereli tarafından Türk Bayraklı tablo hediye edildi.

Sendika üyeleri ile sohbet ederek gönüllerini alan Başkan Memduh Büyükkılıç gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

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