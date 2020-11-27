Başkan Büyükkılıç Özvatan ve Felahiye'de - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç Özvatan ve Felahiye'de

27.11.2020 10:38
Başkan Büyükkılıç Özvatan ve Felahiye'de, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelere yönelik değerlendirme ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelere yönelik değerlendirme ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve Felahiye Belediye Başkanı Vural Çoşkun'u ziyaret ederek, şehir merkezindeki çalışmalarının yanı sıra ilçelere de atılımcı ve yenilikçi hizmetler yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, gelecek nesillere daha gelişmiş Kayseri bırakmak adına 16 ilçeyle 'dayanışma' anlayışı ve gayretiyle çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda sık sık ilçeleri ziyaret eden ve ilçeler hakkında değerlendirmeler de bulunan Başkan Büyükkılıç, ilk ziyaretini Özvatan'a yaptı. Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ile bir süre görüşen Büyükkılıç, Kayseri'nin dinamik, refah düzeyi yüksek bir şehir olduğunu söyleyerek, 16 ilçesiyle de birlik, beraberlik olgusu kapsamında dayanışma içerisinde hizmet ettiklerini ifade etti. Büyükkılıç, "Bizler dayanışma içerisinde gibi 16 ilçemizi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bağrımıza basarak bu çalışmalarda beraber hareket ediyoruz. Halit Başkanımızda hakikaten tecrübesiyle, uyum kültürüyle bizlere her zaman sahip çıkan ama en çokta ilçesine sahip çıkan, tuttuğunu koparan yaklaşım içerisinde. Allah razı olsun. Bu güzel şirin ilçemizi adeta ihya ediyor. Özvatan'ımızın ayrı bir güzelliği var. Her ilçemizin kendine özgü ayrı bir güzellik taşıyor" dedi. Başkan Büyükkılıç'a Özvatan ilçesine katkılarından dolayı teşekkür eden Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Büyükkılıç'ın tüm ilçelere aynı mesafeyle kucak açtığını ifade ederek, şunları söyledi: "Bizleri ziyaret etmiş olmanız, bizler için onur ve şeref. Cenabı Allah gücünüzü kuvvetinizi artırsın. Öncelikle Özvatan ve şahsım adına, teşekkürlerimizi iletmiş oluruz. Şahsınızda bir kez daha söyleyelim. Gerek şehrimize, gerek ilçelerimize yaptığınız bütün samimi ilgi alaka ve yakın hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Memleket bizim. Şehir bizim. İlçeler bizim. Özellikle ilçelerin tamamını aynı mesafede kucaklıyor olmanız, yaklaşım gösteriyor olmanız vatandaşlarımızı ve bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. İşiniz rast gelsin. Cenabı Allah gönlünüze göre versin. Siz de olursa bize de oluyor"

Başkan Büyükkılıç, ilçe belediyesi ziyaretinden hemen sonra Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ile gayretli ve girişimci kadınlarının emekleriyle kurulan Özvatan Yufka Üretim Tesisi'ni ziyaret ederek, burada çalışan kadınların hatırlarını sordu. Büyükkılıç, kadınlara kolay gelsin dileklerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç ile Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenlemesinin yaptığı Şelale Park'ı da ziyaret ettiler. Başkan Memduh Büyükkılıç, Özvatan'dan sonra Felahiye ilçesine geçti. Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun'u ziyaret eden Büyükkılıç, ziyarette hazır bulunan AK Parti Felahiye İlçe Başkanı Musa Zafer Kingir'i yeniden ilçe başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti. "İlçelerimize yaptıklarımız var. Yapılacaklar var. İnşallah durmak yok, koşmaya devam" diyen Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

"Tabi uyum içerisinde hem tecrübemizle hem de gayretimizle çok şükür beraber bu ilçemize hizmet etmek için sizler gayret ediyorsunuz. Bizlerde destek oluyoruz. Dayanışma içerisinde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizleri seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize hep beraber layık olmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinde olunca ister istemez ziyaretler kısa ve sınırlı oluyor ama gönüller bir. İstişaremizi eksik etmiyoruz. Sizin de vurguladığınız gibi ne gerekirse beraber istişare ederek, hareket ediyoruz."

Başkan Büyükkılıç'ın seçildiği günden beri sık sık Felahiye'ye geldiğini ve ilçenin sorunlarını, sıkıntılarını ve yapılacak projeleri dinlediğini ifade eden Coşkun, "Sık sık istişare içerisindeyiz. Seçildiğiniz dönemden bu zamana kadar en az 7-8 kere ilçemizi ziyaret ettiniz. Allah razı olsun. Sizlerin bu gayretli çalışmalarınızdan dolayı da çok memnunuz. İnşallah hep birlikte hem ilçemizin hem şehrimizin ihtiyaçlarını çözmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu. Pandemi sürecinden dolayı görüşmelerin kısa olduğunu da kaydeden Başkan Büyükkılıç, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbir ve kuralları da sık sık dile getirerek görüşmelerini sürdürdü. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç Özvatan ve Felahiye'de
Başkan Büyükkılıç Özvatan ve Felahiye'de
Başkan Büyükkılıç Özvatan ve Felahiye'de
Başkan Büyükkılıç Özvatan ve Felahiye'de
Başkan Büyükkılıç Özvatan ve Felahiye'de

Halit Demir, Felahiye, Kayseri, Özvatan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç Özvatan ve Felahiye'de - Son Dakika


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