Başkan Büyükkılıç, Pandemi Kurulu'nda önemli mesajlar verdi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın Başkanlığı'nda toplanan İl Pandemi Kurulu'nda önemli mesajlar verdi. Vali Günaydın ile kurul üyelerine seslenen Başkan Büyükkılıç, "Gerekirse bir yol eksik yapalım. Nerede, ne zaman, ne ihtiyaç varsa biz bu iş için amadeyiz" diyerek Büyükşehir Belediyesi'nin tam desteğini yinelerken, ulaşımda uyguladıkları 'ayakta yolcu almama' kararının ardından yolcu sayılarında memnuniyet verici düşüşler görüldüğünü açıkladı.

Koronavirüs salgınının başından beri salgının şehirde önlenebilmesine yönelik yoğun çalışmalar yürüten İl Pandemi Kurulu yeniden toplandı. Vali Şehmus Günaydın, video konferans yöntemiyle başkanlığını yaptığını toplantının açılışında, Başkan Büyükkılıç'a pandemi süresince yaptığı çalışmalar ve gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, koronavirüs salgınının önlenmesi için alınan tedbirler ve bu kapsamda Kayseri'de yapılan çalışmalar ve denetimlerin ele alındığı toplantıda önemli mesajlar verdi.

Vali Günaydın ile kurul üyelerine seslenen Başkan Büyükkılıç, sürecin en başından beri Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlatarak, bundan sonrada mücadeleye verecekleri desteğin kararlılığını, "Gerekirse bir yol eksik yapalım. Nerede, ne zaman, ne ihtiyaç varsa biz bu iş için amadeyiz" sözleriyle dile getirdi.

Kayseri'deki toplu ulaşımda Türkiye'ye örnek şekilde "ayakta yolcu almama" kararı uyguladıklarını kaydeden ve yolcu sayılarına ilişkin karşılaştırmalı rakamlar açıklayan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Kayserimizde alınan önlemler sayesinde hiçte göz ardı edilmeyecek şekilde olumlu sonuçların ortaya çıktığını görüyorum. O açıdan işimiz bitince evde kalma sürecini bir 15 gün daha uygulamamız gerektiğini şahsen öneriyorum. Bunu neden söylüyorum. Şu anda elimde bir haftalık toplu taşıma sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Diğer kentlerde ayakta yolcu alınmasına yüzde 50 oranında müsaade varken, biz hiç ayakta yolcu almamayı uygun gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın önerisi doğrultusunda bir miktar daha katı uygulamaya başladık. Hafta sonu da yapılan çalışmalar bence anlamlı. İşi biraz daha sıkı tutarsak, çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Belirli yaş grubunun, belirli saatler içerisinde ulaşımdan yararlanması yönünde uygulamalarımız var. O da önem arz ediyor. Geçen hafta 2 - 9 Eylül'de günleri mukayese ediyoruz. 18 bin fark var. 3 ile 10 Eylül'de ise 15 bin fark var. Cumartesi 30 bin, pazar günü 20 bin fark var. Pazartesi 18 bin, Salı günü de 15 bin. Yani yolcu sayısında bir önceki haftaya göre azalma söz konusu. Bunlar göz ardı edilmeyecek sonuçlar"

"BU SİZİN DEĞİL, BİZİM DEĞİL, HEPİMİZİN SORUNU, BU İNSANLIĞIN SORUNU"

Yerel yönetimler olarak taleplerle alakalı tüm görevlerini yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Bizlerde her ortamda bu konularla ilgili mesajlarımızı veriyoruz. İşin ciddiyetinin önemli olduğunu buradan vurgulamak istiyorum. Taleplerle ilgili üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Benim verdiğim talimat şu; "bir yol eksik yapalım, sağlık sorununu göz ardı etmeyelim." İstenilen talep olduğunda, mazeret üretmeyin, bizim görevimiz değil mantığıyla harekete etmeyin. Mutlaka sahip çıkalım diye talimatlarımız geçerli. Eczanelerin tamamını dezenfekte ettik. Nerede, ne zaman ne ihtiyaç varsa biz bu iş için amadeyiz. Bu sizin değil, bizim değil, hepimizin sorunu. Bu insanlığın sorunu." diye konuştu.

20 adet otobüs aldıklarını ve onları da ulaşım ağına katarak, otobüs filosunu güçlendirmiş olacaklarını belirten Büyükkılıç, yolcuların hem konforunu, hem de kurallara uyma yönündeki bilinçlendirme çalışmalarını sürdüreceklerini de kaydetti. - KAYSERİ