Başkan Büyükkılıç, Pandemi Kurulu Toplantısına katıldı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu Toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferansla yapılan toplantıya İl Pandemi Kurulu Üyesi olan Büyükkılıç da katıldı.

Toplantıda koronavirüs salgınının önlenmesi için alınan tedbirler ve bu kapsamda Kayseri'de yapılan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda yapılan çalışmalarda kurum ve kuruluşların üstlendiği görevlere de değinildi.

İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda hafta sonu kentte uygulanacak sokağa çıkma yasağı ve yasak süresince verilecek hizmetler de değerlendirildi.