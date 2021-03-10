Başkan Büyükkılıç, pandemide 1 yılı değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, pandemide 1 yılı değerlendirdi

10.03.2021 13:55
Başkan Büyükkılıç, pandemide 1 yılı değerlendirdi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren pandemi sürecini dikkatle takip ettiklerini, bulaş riskini en aza indirmek için Türkiye'de öncü uygulamalara imza attıklarını ve hala aynı teyakkuz ile...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren pandemi sürecini dikkatle takip ettiklerini, bulaş riskini en aza indirmek için Türkiye'de öncü uygulamalara imza attıklarını ve hala aynı teyakkuz ile mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "Pandemiyi kanıksama hatasına düşmeyelim" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve halen etkisini sürdüren koronavirüs salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk tarih 11 Mart 2020'nin üzerinden 1 yıl geçti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu sürecin en başında Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin tedbir, tavsiye ve genelgelerini eksiksiz olarak uygulamaya koydu. Maske ve dezenfektan üretiminden ulaşıma, sosyal aktivitelerden eğitime kadar birçok çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, bulaş riskini en aza indirmek için Türkiye'de örnek olan uygulamalara imza attı.

Pandemi ile mücadelede 1 yılı değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Pandeminin gölgesinde 1 yılı geride bıraktık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak pandemide mazeretlere sığınmadık, hem hizmetlerimize devam ettik, hem de bu süreçte salgın ile mücadele ettik" dedi.

FAALİYETLERİ EVLERE TAŞIDIK

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları ve karantina sürecinde evde sıkılmasın diye sosyal, kültürel etkinlikler, eğitim ve spor faaliyetlerini dijital ortamda evlere taşıdıklarını ifade eden Büyükkılıç, "KAYMEK A.Ş. çatısı altında kuruduğumuz KAYMEK UZEM'de uzaktan eğitimlerimiz devam ederken sosyal ağlarda canlı yayınlarla daha çok kişiye ulaşmak ve farkındalık oluşturarak sanal dünyada da eğitim-kültür faaliyetlerini yürüttük. KAYMEK canlı yayınları ile bugüne kadar 50'nin üzerinde yayın gerçekleştirildi ve bu yayınlarla 1 milyonu aşkın tıklanma ile 30 bini aşkın tekil kişiye ulaşıldı. Uzaktan eğitime destek olmak için de belediyeler olarak 7 bin tableti Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettik" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE ÖNCÜ UYGULAMALARA İMZA ATTIK

Başkan Büyükkılıç, Türkiye'ye örnek gösterilecek şekilde ulaşımda ayakta yolcu almayarak pandemi ile mücadeleye önemli bir katkı sağlandığının altını çizerek, "Bir ay boyunca ayakta yolcu almayarak virüsün bulaş riskini en aza indirdik. Pandemideki yoğunluğa göre otobüs sayımızı arttırdık, yeni otobüsler alarak ulaşım hizmetlerini geliştirdik. Kart 38'de HES kodu eşleştirmesini dört ayı aşkın süredir uyguluyoruz. Böylece toplu ulaşımda bulaşı önlemiş olduk. HES kodu uygulaması sayesinde 200'e yakın riskli vatandaşımızı tespit ederek derhal bildirimlerini yaptık. Fedakarlığın azamisini yapıyoruz, ulaşımı her ay 20 milyon TL sübvanse ediyoruz. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Türkiye'de bir ilke daha imza atarak, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"ni alma başarısı gösterdi" ifadelerini kullandı.

KAYMEK HEM MASKE ÜRETTİ, HEM DE ÜCRETSİZ DAĞITTI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK'in 20 Mart 2020'de maske üretimine başladığını ve 1 milyon 500 bin adeti geçkin maske ürettiğini hatırlatan Büyükkılıç, 1 milyon 500 bin de tedarik etmek suretiyle 3 milyon maskenin vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığını vurguladı. Büyükkılıç, öte yandan üzerinde bulunan eğlenceli çizimleriyle çocukların günlük hayatında keyifle taşıyabileceği bir şekilde özel boyutu ile tasarlanan 30 bini aşkın maske üretilip, ücretsiz dağıtılarak, çocuklarda pandemiye karşı farkındalık oluşturulduğunu belirtti.

KASKİ DEZENFEKTAN ÜRETİP, ŞEHRİ DEZENFEKTE ETTİ

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (KASKİ) kendi laboratuvarlarında el ve ortam dezenfektanı üretip, ilçelere de belli bir plan dahilinde el ve ortam dezenfektanı gönderdiğine değinerek, şunları söyledi:

"Bu süreçte 41 bin litre el dezenfektanı, 70 bin litre klor bazlı ortam dezenfektanı ve 12 bin litre limon ve çam kolonya üretimi gerçekleştiren KASKİ'miz, 4 bin adet KASKİ hijyen seti dağıtırken, 250 bin adet hazır paket su üretip, hastanede yatan ve yurtlarda kalan hastalara ücretsiz dağıttı. Kent merkezi başta olmak üzere vatandaşların sıklıkla kullandığı hastaneler ve kamu binalarına da dezenfektan üniteleri yerleştirilerek vatandaşın kullanımına sunuldu. Yine topyekun mücadele anlayışı içerisinde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca Kovid-19 pandemisine karşı il genelinde yürütülen ortak mücadele ile de bir paydaş olarak 12 bin kamu binasının dezenfektasyonu içerisinde yer aldık."

FİLYASYONA 4 MİLYON TL'LİK DESTEK

Başkan Büyükkılıç, bu süreçte fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını, filyasyon çalışmalarında sağlık ekiplerine ilk etapta 63 araç ve 84 personel ekip ile destek verdiklerini, ikinci etapta ise yine 24 yeni araç ile 24 personel desteği yapıldığını belirtti. Her şeyden önce "Doktor" kimliğiyle salgının kontrol altına alınmasına özel önem verdiklerini ifade eden Büyükkılıç, filyasyon ekiplerine bugüne kadar sağlanan desteğin maliyetinin 4 milyon TL'ye ulaştığını söyledi.

BÜYÜKŞEHİR ESNAFIN YANINDA OLDU

Büyükkılıç, ayrıca pandemi sürecinde gelir kaybı yaşayan esnafa 6 milyon TL'yi aşkın destek verdiklerini, toplum sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla çalışmaların süreceğini söyleyerek, vatandaşlara gelinen süreçte kontrollü normal hayata dönebilmek için maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda azami gayret gösterilmesi hatırlatmasında bulundu.

Başkan Büyükkılıç, "Pandemi ile mücadelede rehavete kapılmanın bedeli ağır oluyor. Pandemiyi kanıksama hatasına düşmeyelim. Çevremizde de 'Aman bize ne olacak' şeklinde pandemi mücadelesini kanıksama hatasına düşenlere de fırsat vermeyelim. Topyekün mücadele ederek çok daha iyi yerlere hep birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, pandemide 1 yılı değerlendirdi
Başkan Büyükkılıç, pandemide 1 yılı değerlendirdi
Başkan Büyükkılıç, pandemide 1 yılı değerlendirdi
Başkan Büyükkılıç, pandemide 1 yılı değerlendirdi

Milli Eğitim Müdürlüğü, Koronavirüs, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, pandemide 1 yılı değerlendirdi - Son Dakika


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