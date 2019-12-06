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Başkan Büyükkılıç partisinin mühendis üyelerini ziyaret etti
6 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Mühendislik Günü dolayısıyla partisinin mühendis üyelerini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:12 Kaynak: AA
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Mühendislik Günü dolayısıyla partisinin mühendis üyelerini ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Dünya Mühendislik Günü kapsamında, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş'u ziyaret ederek, tebrik etti.
Ziyaretten memnuniyet duyduklarını kaydeden Timuçin ve Kuş, Büyükkılıç'a teşekkür etti.
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