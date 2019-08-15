Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç personelle bayramlaştı
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Başkan Büyükkılıç personelle bayramlaştı

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye personeliyle bayramlaştı.

Başkan Büyükkılıç personelle bayramlaştı, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye personeliyle bayramlaştı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, bayram tatili sonrası ilk mesai gününde personelle bir araya gelerek huzurlu bir bayram geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Belediyeye bağlı kurumlarda çalışan personelle buluşan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Bu fedakar çalışmalarla Kayseri belediyeciliğinin her yerde takdir görmesini sağlıyorsunuz. Sorumluluk duygusuyla, birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın, kurumumuzun, bayrağımızın, vatanımızın, devletimizin ve milletimizin kıymetini bilme anlayışı içinde yapmış olduğunuz fedakar çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum. Bayramda, ilçe belediyelerimizle dayanışma içinde gerekli hizmetler verildi. Bir aile anlayışı içinde daha fazla kenetlenerek, daha fazla birbirimize sahip çıkarak ve kurumumuzu koruyarak işimizi yapacağız. Allah birlik, beraberlik ve huzurumuzu bozmasın."
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:09 Kaynak: AA
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