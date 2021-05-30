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Başkan Büyükkılıç: "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin açılışını iple çekiyoruz" - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç: "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin açılışını iple çekiyoruz"

30.05.2021 12:24
Başkan Büyükkılıç:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları yerinde denetleyerek, millet bahçesinin ismiyle ve fiziki ortamıyla şehre yakıştığını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları yerinde denetleyerek, millet bahçesinin ismiyle ve fiziki ortamıyla şehre yakıştığını ifade etti. Büyükkılıç, "İnşallah 1 sene sonra burada rahatlıkla herkesin keyifli ortamdan yararlanacağı günü iple çekiyoruz. Çalışmalarımız hızla devam ediyor, bir sıkıntı yok" dedi.

Başkan Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmaları yerinde denetledi. Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve yüklenici firma yetkililerinden son duruma ilişkin detaylı bilgiler aldı. Teknik gezide, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu da yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin şantiyesinde açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik millet bahçesinin Türkiye'de bu büyüklükte nadir millet bahçelerinden birisi olacağını ifade etti. Yüklenici firmanın harıl harıl çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "2 saattir gerek proje üzerindeki görüşmeler, gerekse uygulamaları yerinde inceleme çalışmalarımız inanın daha devam etsek sürecek boyutta. Yapılan işler adeta 1 milyon 260 bin metrekarelik alan içerisinde kayboluyor. Bisiklet yollarıyla, yürüyüş yollarıyla, her türlü etkinlik alanlarıyla, yeme-içme mekanlarıyla, millet kıraathaneleriyle, 1 milyon metrekareye yakın yeşil alanlarıyla, hem göz zevkimizi doyuracak hem de insanların rahatlıkla keyif alacağı değişik etkinlikleri yaşayacağı bir alanı görmüş oluyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önemli ve anlamlı projeyi kente kazandırmak için talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitemizin hemen yanı başında, Erciyes'imizin eteğinde böyle anlamlı ve önemli bir projeyi hayata geçirmemize talimat veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mıza, Milli Savunma Bakanlığı'mıza ve TOKİ'miz marifetiyle bu uygulamaları yapan ilgili firmamıza teşekkür ediyoruz. Tabi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız ile görüşmelerimiz ve anlaşmalarımız sürecinde bizim de Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız etkinlikler ve uygulama alanları söz konusu, onların da çalışmaları, projelendirmeleri harıl harıl devam ediyor. Cenab-ı Allah kazadan beladan esirgesin. İsmiyle, fiziki ortamıyla ve kullanacak olan Kayserili hemşerilerimizin içine sinecek anlayışıyla şehrimize yakıştı."

Başkan Büyükkılıç, yaklaşık 1 sene sonra burada rahatlıkla herkesin keyifli ortamdan yararlanacağı günü iple çektiklerini, çalışmaların hızla devam ettiğini ve herhangi bir sıkıntı olmadığını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin en büyük millet bahçesi özelliğini taşıyacak olan projenin detayları şu şekilde:

1 adet 39 bin metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet, Türkiye'nin en büyüğü olacak gölet üzerinde 4 adet köprü, 3 adet millet kıraathanesi ve 1 adet sağlıklı yaşam merkezi, mutfak sanatları merkezi, kütüphane, kent müzesi, Mimar Sinan Müzesi, içerisinde yarı olimpik kadın ve erkek ayrı olacak şekilde yüzme havuzu, çocuklar için çırpınma havuzu, sauna, pilates salonu ve buhar odası, 1 adet idari bina, 1 adet hangar, 26 adet büfe, 15 adet wc-mescit depo binası, çocuk oyun alanları, kaykay pisti, toplam 8 adet basketbol-voleybol sahası, 2 adet tenis kortu, 2 adet plaj voleybolu, 2 adet halı saha, piknik alanları, 3 adet yaya giriş meydanı 1 adet yaya ve araç giriş meydanı, bisiklet ve koşu parkuru, 2 adet etkinlik çayırı, 2 nolu etkinlik çayırında 9 adet (her biri 69 metrekare olmak üzere) asma germe gölgelik, 2 nolu etkinlik çayırda 1 adet sahne kurulum alanı, toplam 325 adet çatılı ve masalı kamelya, 3 adet pergole, 145 adet ferforje ayaklı bank, 145 adet yüzer bank ve 19 adet duvar üstü bank, muhtelif yerlerde toplam 115 adet çeşme, 245 adet ayaklı çöp kutusu ve 215 adet sıfır atık çöp kutusu, 125 adet yönlendirme tabelası, 17 adette bilgi panosu, engelli vatandaşlarımız için kılavuz yüzeyler ve uyarıcı yüzeyler, giriş meydanlarında bisiklet park yerleri ve pedicab park yerleri. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin açılışını iple çekiyoruz
Başkan Büyükkılıç: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin açılışını iple çekiyoruz
Başkan Büyükkılıç: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin açılışını iple çekiyoruz
Başkan Büyükkılıç: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin açılışını iple çekiyoruz
Başkan Büyükkılıç: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin açılışını iple çekiyoruz
Başkan Büyükkılıç: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin açılışını iple çekiyoruz
Başkan Büyükkılıç: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin açılışını iple çekiyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç: 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin açılışını iple çekiyoruz' - Son Dakika


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