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Başkan Büyükkılıç sabahın ilk ışıklarında mesaiye başladı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç sabahın ilk ışıklarında mesaiye başladı

04.06.2021 12:40
Başkan Büyükkılıç sabahın ilk ışıklarında mesaiye başladı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesaiye KASKİ Germiraltı Tesisleri'nde sabahın ilk ışıklarıyla başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesaiye KASKİ Germiraltı Tesisleri'nde sabahın ilk ışıklarıyla başladı. 05.30'da başlayan sabah yürüyüşünü KASKİ Genel Müdürü ve tüm üst yöneticilerinin hazır bulunduğu teknik yürüyüşe çeviren Başkan Büyükkılıç, stratejik önem arz eden su üretim merkezinde yapılan düzenlemelere ilişkin incelemelerde bulundu.

Göreve geldiği günden beri bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, gece yarılarına kadar süren mesaisi ve sabah yürüyüşleri ile dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, yeni güne yine erken başladı. Mesaiye sabah 05.30'da KASKİ'nin saha karargahı olan Germiraltı Tesisleri'nde başlayan Büyükkılıç, Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir ve yöneticilerle sabah yürüyüşü yaptı.

Başkan Büyükkılıç, sabah yürüyüşünü teknik yürüyüşe çevirerek, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Germiraltı KASKİ Tesisleri'nde 18 adet sondaj kuyusuyla saatte 2 bin ton suyun mahallelere dağıtıldığı su üretim merkezinde incelemelerde bulundu.

05.30'da başlayan ve 07.30'da sona eren incelemelerde Başkan Büyükkılıç, tesis hakkında KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir'den bilgiler aldı ve geniş bir alana yayılan bölgede fiziki olarak gerçekleştirilen düzenlemeleri yerinde denetledi.

Germiraltı Tesisleri'nin stratejik olarak gerek su temini açısından, gerekse hizmet alanı açısından önem arz ettiğini belirten Büyükkılıç, "Genel Müdürümüz Özgür Özdemir ve yöneticilerimiz ile bu güzel cuma gününe KASKİ Germiraltı Tesisi'mizde başladık. Sabah yürüyüşümüzü teknik yürüyüşe çevirerek hem sağlığımızı koruduk; hem de şehrimize yapacağımız hizmetleri görüştük. KASKİ Genel Müdürlüğü'müzle hızlı kentleşme sürecinde su kaynaklarımızın korunması, sürdürebilirliği için hizmetlerimizi hassasiyetle sürdürüyoruz. KASKİ'mizin yapmış olduğu planlı ve sorumluluk anlayışı içerisindeki çalışmalardan dolayı ekibiyle birlikte genel müdürümüze teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç sabahın ilk ışıklarında mesaiye başladı
Başkan Büyükkılıç sabahın ilk ışıklarında mesaiye başladı
Başkan Büyükkılıç sabahın ilk ışıklarında mesaiye başladı
Başkan Büyükkılıç sabahın ilk ışıklarında mesaiye başladı
Başkan Büyükkılıç sabahın ilk ışıklarında mesaiye başladı
Başkan Büyükkılıç sabahın ilk ışıklarında mesaiye başladı
Başkan Büyükkılıç sabahın ilk ışıklarında mesaiye başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Özgür Özdemir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Büyükkılıç sabahın ilk ışıklarında mesaiye başladı - Son Dakika


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