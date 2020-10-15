Başkan Büyükkılıç, Sağlık-Sen heyetini kabul etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanlarına mazeret üretmeden her konuda destek verdiklerini ve onların yükünü hafifletmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Kevser ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde konuşan Büyükkılıç, sağlık sektörü ile hareket etmenin ve destek olmanın kendileri için bir onur kaynağı olduğunu ifade etti.

Pandemi sürecinde sağlıkçıların ne kadar gayretli ve fedakar çalıştığının herkes tarafından görüldüğünü vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İnşallah yapılan çalışmalarla aşıyı bulacağız ve bu hastalığı omzumuzdan atacağız. Bu süreçte lojistik destek vermek de bizim olmazsa olmazımız. Biz işin reklam boyutuna değil beklentilere cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Ulaşım, araç gereç, eleman, barınma, dezenfektan, kolonya ve su gibi ihtiyaçları karşıladık. Kayseri bu süreçten en sağlıklı şekilde nasıl çıkarırız konusunun gayreti ve anlayışı içerisinde olduk. İyi bir noktaya geldik ama yetmez. Bizim bu konuda daha dikkatli, daha fedakar ve daha gayretli olmamız lazım. Tedbiri elden bırakmamamız lazım. Ben sizlere fedakarca çalışmalarla bu yükü omuzladığınız için her kademedeki kardeşlerimizi ayırmaksızın teşekkür ediyorum."

Kevser de pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına vermiş olduğu yardım, destek ve katkılardan dolayı aynı zamanda bir doktor olan Büyükkılıç'a teşekkür etti.