Başkan Büyükkılıç sanayicilerle buluştu - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç sanayicilerle buluştu

19.03.2021 14:28
Başkan Büyükkılıç sanayicilerle buluştu, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Meslek Komite Başkanları ile video konferans yöntemiyle bir araya gelerek, sektörler hakkında hem bilgi aldı, hem de fikir alışverişinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Meslek Komite Başkanları ile video konferans yöntemiyle bir araya gelerek, sektörler hakkında hem bilgi aldı, hem de fikir alışverişinde bulundu. Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesi olarak, sizlerle ilgili yapılması gereken, çözülmesi gereken ne varsa, silsile ile kefil olarak biz yanınızdayız" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra önceki dönem Bakanlardan Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Meslek Komitesi Başkanları katıldı.

Yerel Yönetimler olarak, sorunları paylaşmanın ve çözüm odaklı bir anlayışla iş birliği yapmanın kente faydasının çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, böyle anlamlı bir çalışma için herkese tek tek teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Konulara vakıf olan dostlarımızın işbirliği yöntemiyle video konferans ile de olsa bir araya geldik. Pandemiden kaynaklı yüz yüze gelemeyince, sorunları paylaşmak, çözüm yolları araştırmak ve makulü de gerekli yerlere taşımak mantığındaki önemli ve anlamlı çalışmadan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti Milletvekili Bakanımız Taner Yıldız Beyefendiye de teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten gerek bakanlığı sürecinde, gerekse daha sonraki aşamalarda bizlere hep yol gösterip, yardımcı olan bakanımızın bulunması, sorunlara yaklaşım açısından da, takdir ettiğim makul ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla da şehrimize, ülkemize katkı sağlayan birisinin olması, bizler içinde bir kazanım."

Büyükşehir Belediyesi olarak yapılması ve çözülmesi gereken ne varsa yapacaklarını kaydeden ve birlik ve beraberlik olgusuna değinerek, 'Silsile ile kefil olarak biz yanınızdayız' diyen Büyükkılıç, "Böyle anlamlı bir çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesi olarak, sizlerle ilgili yapılması gereken, çözülmesi gereken ne varsa, silsile ile kefil olarak biz yanınızdayız. Hepinizin alnından öpüyor, sevgiler saygılar sunuyorum" diye sözlerini sonlandırdı. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç sanayicilerle buluştu
Başkan Büyükkılıç sanayicilerle buluştu
Başkan Büyükkılıç sanayicilerle buluştu
Başkan Büyükkılıç sanayicilerle buluştu

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Sanayi Odası, Memduh Büyükkılıç, Meclis Başkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç sanayicilerle buluştu - Son Dakika


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