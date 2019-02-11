Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Sanayide Yerli ve Milli Üretim Önemlidir"

Başkan Büyükkılıç: "Sanayide Yerli ve Milli Üretim Önemlidir"

56 dakika önce

ASKON Kayseri Şubesince düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesine konuşmacı olarak katılan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üretiminde yerli ve milli üretiminin önemini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç:
ASKON Kayseri Şubesince düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesine konuşmacı olarak katılan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üretiminde yerli ve milli üretiminin önemini vurguladı.

Sanayi üretiminde milli ve yerli üretimde bulunan ülkelerin ve kendi işgücü ve mühendisleri ile teknoloji üreten ülkelerin dünya yönetiminde sözü dinlenen ülkeler arasında yer aldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konuşmasında şu bilgilere yer verdi:

"Dünya ulaşım ve teknoloji ile artık çok küçülmüştür. Teknoloji ve bilimsel gelişmeler sanayi kurumları içinde hızla dünyaya yayılmaktadır. Öncelikle eğitime yatırım yapan ülkeler sonuçta ekonomik ve toplumsal kalkınmayı gerçekleştirmektedir. Sanayi ve teknolojik alandaki üretimde milli ve yerli üretim gerçekleştiren ülkeler dışa bağımlı bir ekonomiden bağımsız olduklarından her alanda söz sahibi olmaktadırlar. Bu açıdan öncelikle eğitim ile kendi mühendisimizi kendimiz yetiştireceğiz, sonra da bu beyin gücü ile de milli ve yerli üretim ile de sözü dinlenen ülkeler arasında haklı yerimizi alacağız."

Başkan Büyükkılıç, Türkiye'nin son yıllarda bir zoru başararak milli ve yerli üretim ile savunma, tıp, sanayi, enerji gibi üretimi gerçekleştirerek hem ekonomisini güçlendirdiğini hem de istihdama katkı sağladığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:10 Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, belediye başkan adayı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Dünyada Yılın Sporcusu Seçildi İş Bankası'nın Net Karı 6,8 Milyar Lira Oldu

Dolar ve Euro Yeni Haftaya Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar 75 Yaşındaki Adama, Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Ceza: Erdoğan'ın Hayatını Okuyup Özet Çıkaracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 10:06:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Sanayide Yerli ve Milli Üretim Önemlidir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]