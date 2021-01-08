Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Akkışla'da muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Akkışla'da muhtarlarla buluştu

08.01.2021 13:32
Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Akkışla'da muhtarlarla buluştu, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerini ve muhtarlar toplantısını Sarıoğlan ve Akkışla ile sürdürdü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerini ve muhtarlar toplantısını Sarıoğlan ve Akkışla ile sürdürdü. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Birbirimize kenetleneceğiz, önümüze bakacağız, işimize bakalım, dedikodulara kulaklarımızı tıkayalım, icraat yapalım, insanlar bizden hizmet bekliyor" dedi.

Özvatan ziyaretinin ardından Sarıoğlan ilçesine geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Büyükkılıç, amaçlarının 2020 yılı ile yapılanları gözden geçirmek, 2021 yılında da neler yapılabileceği üzerine toplantılar yapmak olduğunu belirterek, "Tabi ki Pandemi sürecinde de maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatarak daha dikkatli olmamış gerektiği anlayışı ile sağlıklı, huzurlu daha nice yıllara diye dua ediyorum. 2021 yılı da hayırlı, uğurlu olsun diliyorum" dedi.

Yapılacak hizmetlerin, varsa eksik kalan hizmetlerin tamamlanması, yeni ihtiyaçların yapılması için görüşmeler gerçekleştirmek için ilçe ziyaretleri yaptıklarını söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, "Yapılan hizmetleri için ilçe bazında ilçe başkanımıza ve tüm Kayseri'deki hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak Kayseri'de birlik ve beraberliğin son derece önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. ve bu birlik ve beraberliğin Türkiye'ye örnek olduğunu, bütün Türkiye'de de aynı şekilde olduğunu biliyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. İnşallah belediye başkanlarımıza, hep birlikte bizlere, ülkemize, devletimize, Türkiye'ye hayırlı hizmetler nasip etsin diyorum. 2021 yılı sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde geçer. Allah bize de 2021 yılında inşallah bu korona virüsünden kurtulmayı nasip etsin" diye konuştu.

"SİZİN GİBİ BİR AĞABEYİMİZ, BAŞKANIMIZ, ÖRNEK ALDIĞIMIZ BİR İNSANLA ÇALIŞIYORUZ"

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğinin bozulmaması dileklerini ifade ederek şunları söyledi: "Bir buçuk yıl geçti, 2 yıla yaklaştı, bir görev süremiz oldu. Bu konuda ben çok şanslıyım. Sizin gibi bir ağabeyimiz, başkanımız, örnek aldığımız bir insanla çalışmak gerçekten bize gurur veriyor. Tecrübenizle bizi görmeniz, onu paylaşmanız, bizleri sahiplenmeniz mutluluk verici. Allah razı olsun. Siz olduğunuz sürece hizmetlerimiz inşallah devam eder, devam edeceğine de inanıyorum. Cumhur İttifakı'mızda Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah hayırlı ömürler nasip etsin liderlerimize. Biz memnunuz, razıyız. Allah da inşallah bizlerden, sizlerden razı olur. Hep beraber hizmet ederiz. Peygamber efendimizin hadisiyle de ben bağlayayım, niyetiniz halisse diyor, akıbetiniz de halistir. Biz bu inançla, bu düsturla yola çıktık. İnşallah sonumuz da halis olur. Hizmetimizle de Sarıoğlan'ı buluştururuz. İlgi ve alakanız için sağ olun var olun."

Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan'da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlıkları'nı da ziyaret ederken, muhtarlar toplantısında Sarıoğlan'ın taleplerini dinledi. Bu talepler doğrultusunda 2021 yılında Sarıoğlan'da yapılacak hizmetler konuşuldu.

Sarıoğlan ziyaretinin ardından Akkışla ilçesine geçen Başkan Büyükkılıç, Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda hem mahalle muhtarları, hem de AK Parti İlçe teşkilatı ile bir araya geldi.

"CUMHURBAŞKANINIMIZIN MUTLAK YANINDA YER ALMAMIZ GEREKİYOR"

Toplantıda konuşan Büyükkılıç, birlik ve beraberliğe işaret ederek şöyle konuştu: "Masa başından hükmetmek yerine, daha çok yerinde görerek, bizzat dinleyerek yol almanın daha doğru olduğu kanaatindeyim. Sizlerle birlikte olup, dualarınızı alıp, taleplerinizi dinlemek olmazsa olmazımızdır. İnşallah sizlere layık oluruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke genelinde, özelde de Kayseri'de yaptırmış olduğu Şehir Hastaneleri ile adeta Pandemi sürecinde bölgeye hitap eden bir şehir olarak Allah'a şükür bunalmadık, daralmadık. 5 yıldızlı otel kategorisinde her bir yatağı yoğun bakıma dönüştürülecek şekilde hastane yaptırıldı. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi ile hareket eden bir Cumhurbaşkanımız var. Bize düşen onun elini güçlendirmek, bu kadar karşısına dikilenlerin olduğu ortamda bizim mutlak yanında yer almamız ve dua etmemiz gerekiyor. Türkiye'mizin iç ve dış politikada geldiği noktayı da biliyoruz. Biz birlik beraberlik olduğumuz sürece aşmayacağımız bir konu yok. MHP'mizin ilçe başkanı da burada, birliğin beraberliğin bereketini yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli'nin muhabbetlerini görüyorsunuz. Onların öyle olduğu ortamda bizler de burada onlara güç katacak, onlara dua edecek ve destek olacağız. Ay yıldızlı Türk bayrağımız, vatanımız, devletimiz, milletimiz, İstiklal Marşımız, dinimiz ve inancımız bizim olmazsa olmazımızdır. Siyaset hizmet etme aracıdır, önemli olan karakteri, çizgisidir. Birbirimize kenetleneceğiz, önümüze bakacağız, zaten karşımıza dikilenler var, işimize bakalım, dedikodulara kulaklarımızı tıkayalım, icraat yapalım, insanlar bizden hizmet bekliyor."

Başkan Büyükkılıç, toplantıda muhtarların dilek ve taleplerini dinleyerek, 2021'de yapılacak olan yatırım ve hizmetleri masaya yatırdı.

AKKIŞLA DEVLET HASTANESİ'NE YENİ AMBULANS

Toplantının ardından Büyükkılıç, Akkışla Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hem sağlık çalışanları ile sohbet edip, Pandemi sürecini değerlendirip, fedakar çalışmalarında kolaylıklar diledi, hem de ilçeye yeni alınan ambulansı inceledi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Akkışla'da muhtarlarla buluştu
Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Akkışla'da muhtarlarla buluştu
Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Akkışla'da muhtarlarla buluştu

Sarıoğlan, Hisarcık, Kayseri, Akkışla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Akkışla'da muhtarlarla buluştu - Son Dakika


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