Büyükkılıç Sarız ilçesinde Kovid-19 aşısı yaptı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çeşitli açılışlar ve ziyaret için gittiği Sarız'da, kurulan aşı standında vatandaşlara Kovid-19 aşısı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, esnaf, vatandaş ve muhtarlarla bir araya gelen Büyükkılıç, Sarız ile birlikte tüm ilçeleri bağırlarına bastıklarını ifade ederek, uyum, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

İlçe halkının her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, Sarız için tarımdan altyapıya, ulaşım konusunda yol yapımından çevre yatırımlarına kadar pek çok konuda 2,5 yıl içerisinde toplam 37 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Sarız Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit İsmet Bülbül Otogarı açılışına katıldı.

Burada şehit annesi Fadıma Bülbül'e Sarız halılarından hediye eden Büyükkılıç, kurulan aşı çadırında, doktor kimliğiyle vatandaşlara Kovid-19 aşısı da yaptı.

Büyükkılıç ayrıca çocuklara Yukatel Kayserispor forması da hediye etti.