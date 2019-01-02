Başkan Büyükkılıç: "Şehirde Huzur ve Güvenlik Önceliğimiz"
1 saat önce
Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, birey ve toplum güvenliği ve emniyetinin birinci öncelikleri olduğunu bunun için gerekirse her ilçeye emniyet binası, mahallelere polis veya jandarma karakol binaları yapılacağını söyledi.
Melikgazi
Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç
, birey ve toplum güvenliği ve emniyetinin birinci öncelikleri olduğunu bunun için gerekirse her ilçeye emniyet binası, mahallelere polis veya jandarma karakol binaları yapılacağını söyledi.
Melikgazi Belediyesi olarak polis merkezleri için yer veya bina tahsisi yaptıklarını, emniyet güçlerine araç ve gereç takviyesinde bulunduklarını son olarak ilçenin İldem Bölgesine Emniyet Binası yaparak Kayseri
Emniyet Müdürlüğüne tahsis ettiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;
"Birey ve toplum emniyeti ve can güvenliği çok önemli bir hizmet bu hizmetin 7 gün 24 saat verilmesi gerekir. Bu açıdan emniyet hizmeti de önemli olan yerinde ve zamanında hizmet sunulmasıdır. Herkes mahallesinde 7 gün 24 saat huzur ve güven içinde yaşayabilmelidir. Devletin var oluş sebeplerinden biri de zaten güvenlik ve emniyettir. Bunun için Kayseri'de herkes mahallesinde öncelikle huzurlu ve güven içinde olması için gerekirse bina inşa edeceğiz. Bunun için İlçe Belediye başkanlarından ve İl Emniyet ve Jandarma
Teşkilatımızla bir planlama yapacağız. Gerekirse Melikgazi'de olduğu gibi bina, tahsisi hatta inşa ederek bu hizmeti gerçekleştireceğiz." - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:12 Kaynak: İHA
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