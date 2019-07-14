Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, "Şehrimiz için bir ve beraberiz"
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Başkan Büyükkılıç, "Şehrimiz için bir ve beraberiz"

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik beraberlik içinde ve istişare ile şehri yönetmek için sık sık ilçe belediye başkanları ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç,
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik beraberlik içinde ve istişare ile şehri yönetmek için sık sık ilçe belediye başkanları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç; Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanları ile bir toplantı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan toplantıya Başkan Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın katıldı.

Kayseri ve Kayseri'de yaşayan her birey için gece gündüz elbirliği ve gönül birliği içinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanlarıyla olan bu dayanışmanın bereketi de beraberinde getirdiğini söyledi. - KAYSERİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
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