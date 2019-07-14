Başkan Büyükkılıç, "Şehrimiz için bir ve beraberiz"
6 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik beraberlik içinde ve istişare ile şehri yönetmek için sık sık ilçe belediye başkanları ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
Dr. Memduh Büyükkılıç
, birlik beraberlik içinde ve istişare ile şehri yönetmek için sık sık ilçe belediye başkanları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç; Melikgazi
, Kocasinan
ve Talas
Belediye Başkanları ile bir toplantı yaptı.
Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan toplantıya Başkan Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu
, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın
katıldı.
Kayseri ve Kayseri'de yaşayan her birey için gece gündüz elbirliği ve gönül birliği içinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanlarıyla olan bu dayanışmanın bereketi de beraberinde getirdiğini söyledi. - KAYSERİ
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