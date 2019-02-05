Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç Sendika Temsilcilerini Ağırladı

Başkan Büyükkılıç Sendika Temsilcilerini Ağırladı

1 saat önce

İŞ'e bağlı sendika şube başkanları Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç Sendika Temsilcilerini Ağırladı, System.String[]
TÜRK-İŞ'e bağlı sendika şube başkanları Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

TÜRK-İŞ'e bağlı sendika şube başkanları, "İşçi Sendikaları olarak yerel yönetimler ile her zaman istişare içerisindeyiz. Özellikle Melikgazi Belediyesi ile birçok çalışmayı beraber yapıyoruz. Bunlara en iyi örnek belediye ve sendika olarak iş ve işçi güvenliği ve sağlığı açısından eğitim programları düzenliyoruz. Melikgazi Belediyemiz çalışanların alın terleri kurumadan maaş, ikramiye ve her türlü sosyal hakları tam ve zamanında ödüyor. Emeğe saygı duyan bir belediyemiz, bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dediler.

TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalar ile her zaman diyalog içerisinde olduklarını ve sendikanın yıkıcı değil yapıcı üslubunun iş barışını sağladığını belirten Başkan Büyükkılıç ise, "TÜRK-İŞ'e bağlı sendika şube başkanların ziyaretlerinden son derece memnun kaldık. Özelikle övgün dolu sözleri çalışmalarımıza şevk katacaktır. Melikgazi Belediyesi olarak Kayserimizin yarısına günlük hizmet veriyoruz. Referans belediye olarak anılıyor ve biliniyorsak bunda çalışanlarımızın büyük katkısı vardır. Alın terleri kurumadan her türlü sosyal ve nakdi haklarını tam ve zamanında veriyoruz. Emeğe son derece saygılıyız. Sendika ile beraber ortak çalışmalar ve seminerler düzenliyoruz. Önemli olan iş güvenliği ve barışıdır" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:29 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Melikgazi, Sendika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çılgın Sedat Serebral Palsi Hastası Oğlunun Tedavisi İçin Yaşadığı Zorlukları Anlattı: Her Şeyimi Sattım Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak

Çalıştığı İnşaattan "Az Kaldı Bitecek" Paylaşımı Yapan İşçiyi, İş Makinesi Canından Etti BTP'nin Yerel Seçimlerde Yarışacak Belediye Başkan Adayları Açıklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:45:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç Sendika Temsilcilerini Ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]