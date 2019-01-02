Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Sendikalar Demokrasinin En Önemli Unsurlarındandır"

Başkan Büyükkılıç: "Sendikalar Demokrasinin En Önemli Unsurlarındandır"

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, sendikaları önemsediklerini belirterek ilçede faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları ile sürekli dayanışma ve işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç:
Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, sendikaları önemsediklerini belirterek ilçede faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları ile sürekli dayanışma ve işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz-Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları ve temsilcileri ile yapılan toplantıya katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, " Bizler hep birlikte kardeşler topluluğuyuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bu birlikteliğimizi geliştirerek geleceğe taşıyarak her zaman birlikte hareket edeceğiz. Belediyelerimizle el ele, kol kola, gönül gönüle verirken teşkilatımızdan aldığımız gücü asla göz ardı etmeden birbirimize sahip çıkma anlayışı ile sivil toplum örgütlerimiz ile aynı kol kola girmek suretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. HAK -İŞ sendikamız Türkiye sevdası ile günden güne büyüyerek, alın terinin kıymetini bilen, aidiyet duygusunu önemseyen bir anlayışla her zaman bizim yüz akımız olmuştur. Sizlerin büyümesi ve gelişmesini sevinçle karşılıyoruz. Birbirimize sahip çıkacağız. Bizler bir siyasi partiden seçiliriz ama tüm vatandaşlarımıza eşit davranmak zorundayız. Çok şükür bunu da başardık. Herkesi kucakladık. Hangi siyasi kanaate mensup olursa olsun, sorunları gidermek, sıkıntıları paylaşmak belediye başkanlarının ve yerel yöneticilerin asli görevidir. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden " İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın" felsefesiyle insan odaklı belediyecilik yapmak bizim asli görevimiz" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:09 Kaynak: İHA

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