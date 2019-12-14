Başkan Büyükkılıç, sergi ve kermesi gezdi - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, sergi ve kermesi gezdi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından düzenlenen "Bereket" temalı sergiyi gezdi.

Başkan Büyükkılıç, sergi ve kermesi gezdi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından düzenlenen "Bereket" temalı sergiyi gezdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen sergiyi gezen Büyükkılıç, ürünlerle alakalı bilgi aldı.

26 branştan ürünün bulunduğu sergiye Kayseri halkını davet eden Büyükkılıç, "KAYMEK sergimiz her biri ayrı bir bereketi simgeleyen ürünlerle bizleri büyüledi. Emeği geçen hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum ve Kayserili hemşehrilerimi sergiyi görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Büyükkılıç, partisinin kadın kolları tarafından Hunat Kültür Merkezi'nde düzenlenen kermesi de ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:02 Kaynak: AA
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