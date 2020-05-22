Başkan Büyükkılıç: "Seyahat kısıtlamasının kalkmamasının nedeni Covid-19 sayısı değil kente verilen... - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç: "Seyahat kısıtlamasının kalkmamasının nedeni Covid-19 sayısı değil kente verilen...

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'deki seyahat kısıtlamasının kaldırılmamasına ilişkin olarak; "Kayseri her şeyden önce göz bebeğimiz, stratejik, güvenli bir şehir.

Başkan Büyükkılıç:

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'deki seyahat kısıtlamasının kaldırılmamasına ilişkin olarak; "Kayseri her şeyden önce göz bebeğimiz, stratejik, güvenli bir şehir. İşte ulaşım bağlamında adeta geçiş noktasında olan Anadolu'nun göbeğindeki tüm yolların kesiştiği şehrimizin endüstrinin, sanayinin, turizmin ve hayvancılığın adeta merkezi olan böyle bir şehrimizi koruma bağlamında, sadece Covid-19 sayısını baz almaktan öte stratejik konumun da göz önüne alınarak elbette yetkililerin vereceği kararlar söz konusuydu. O açıdan Kayserimize bu süreç içerisinde dikkat edilmesi, üzerine titrenmesi ve en önemlisi bu şehri seven insanlar olarak bir miktar daha hassas davranıldı" dedi.


Basın toplantısına Kayserililerin bayramını tebrik ederek başlayan Başkan Memduh Büyükkılıç, kentin korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması uzatılan 15 il içerisinde olmasının Covid-19 sayısı nedeni ile değil kente verilen önemden dolayı olduğunu söyledi. Büyükkılıç; "Süreç içerisinde kararları en kısa zamanda uygulama fırsatı bularak Şükürler olsun Allah Kayserimizi bu günlere kadar getirdi. Elbette gönlümüz daha fazlasını arzu eder. Rakamlar baz alındığında ülke genelimizin ortalamasının aşağısında olmasına rağmen ister istemez 15 şehir içerisinde nitelendiriliyor olmamıza bizleri belki düşünceye sevk ediyor. 'Niye diğer illerde 15 günlük sınırlandırılması kaldırıldı, Kayserimizde devam ediyor'? Kayseri her şeyden önce göz bebeğimiz, stratejik, güvenli bir şehir. İşte ulaşım bağlamında adeta geçiş noktasında olan Anadolu'nun göbeğindeki tüm yolların kesiştiği şehrimizin endüstrinin, sanayinin, turizmin ve hayvancılığın adeta merkezi olan böyle bir şehrimizi koruma bağlamında, sadece Covid-19 sayısını baz almaktan öte stratejik konumun da göz önüne alınarak elbette yetkililerin vereceği kararlar söz konusuydu. O açıdan Kayserimize bu süreç içerisinde dikkat edilmesi, üzerine titrenmesi ve en önemlisi bu şehri seven insanlar olarak bir miktar daha hassas davranıldi" dedi.


Sayıların artmaması için sokağa çıktığımız zamanlarda kurallara riayet edilmesi gerektiğini ve vatandaşın işlerini bitirdikten sonra evine giderek kendini izole etmesi gerektiğinin altını çizen Büyükkılıç; "Evde kal' derken elbette yasalara, mevzuata uygun şekilde hareket edeceğiz. Ama en önemlisi sağlığımız ve şehrimiz açısından, kendimizi, ailemizi korumak açısından işimiz biter bitmez mutlaka kalabalıklardan uzaklaşıp evimizde kendimizi izole etmeye özen göstereceğiz. Bu kurallara uymadığımız zaman rakamların sayısının hemen oynadığını, adeta Covid-19 virüsünün olumsuz manada fırsat kolladığını, bu fırsatçılığını da kendi açısından başarıya ulaşma ulaştırma yönünde irade gösterdiğini hafızamızdan çıkartmamalıyız. Herkesi potansiyel taşıyıcı gibi görme yönünde herkesin kafasında soru işareti olmalı. Eksiye endeksli ayıp arayıcı arama yönünde hareket etmek yerine hep güzellikleri paylaşarak insanları pozitif yönde motive etmek için irade gösterdik, göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Basın toplantısında konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise; Türkiye'nin korona sürecini çok iyi yürüttüğünü ve diğer ülkelere örnek olduğunu belirttiği konuşmasında, sürecin başarıyla yürütülmesinde 20 yaş altı çocukların ve 65 yaş üstü insanların büyün rolü olduğunu vurguladı. Çopuroğlu; "Zaman içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'nin birçok yerinde şehir hastanesi yapıldı. Gerek basında gerek insanlar kendi aralarında konuştu; 'Bu kadarına ne gerek vardı'. Ama gördüğümüz şu, iyi ki şehir hastanelerimiz varmış. Şehir hastanelerimizin tüm yatakları istenirse çok kısa bir süre içerisinde yoğun bakım ünitesine dönüştürülebilecek bir kıvamda üretildi. Bunu o zaman bilmiyorduk ama bu süreci yaşayınca, dünya bize imrenerek bakınca hissettik. Özellikle bu süreçte sağlıkçılarımıza teşekkür ettik. Dünyanın imrenerek baktığı coğrafya ve ülkede yaşıyoruz. Elhamdülillah bazı şeylere birçok ülke ulaşamadı. En basiti maske, dezenfektan. Çok fazla ülkeye yardım gönderme imkanımız oldu. Bu çerçevede ülkemizle bir kez daha gurur duyuyoruz. Elhamdülillah dünya ortalamasının çok çok altında vaka ve ölüm oranıyla karşılaştık. Tabi ölümü bırakın insanın tırnağına bir şey batsa o bile bizim için önemlidir. Ama dünya ortalamasının çok çok altında olması bizim için manidar. Kayseri özelinde baktığımızda da Türkiye ortalamasının oldukça altında seyreden bir vaka durumu vardı. Özellikle sağlık çalışanlarımıza, sağlık müdürlüğümüze ve özellikle Bilim Kurulu'nda bulunan İlhami Çelik hocamıza teşekkür ediyoruz. Süreci gayet yerinde yönettiler. Zaman zaman birden fazla ev karantinaya alınmış olabilir ama burada hedeflenen yayılmasını engellemekti. Biz bunları yaparken 11 Mart'tan itibaren korona sürecini Türkiye'de yaşamaya başladık. Sahaya çıkılmaması, evlerde kalınmasını hep bir ağızdan dillendirmeye başladık. Yılbaşından itibaren dünyada birçok ülke bunu dillendirdi ama buna en çok uyan ülke Türkiye kanaatindeyim. Vatandaşlarımıza bir teşekkür borcumuz var. Bir insana 'Pazar günü 2 saat evden çıkma' demek ödüldür ama '2 gün evden çıkma' demek herhalde eziyet olsa gerek. 20 yaş altındaki çocuklarımız, 65 yaş üzerindeki insanlarımız bu sürece çok büyük katkı sağladılar. Onun için bu işin mimarı onlardır. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


14 Mart tarihinde başlaması düşünülen ilçe kongrelerinin korona virüs dolayısıyla ertelendiğini ancak çalışmaların devam ettiğini aktaran Çopuroğlu; "Biz de bu dönemde teşkilatlar olarak dışarıya çıkamayan insanlara destek vermeye çalıştı. Her haneye ulaşmaya gayret ettik. Her şey yolunda gitseydi 14 Mart'ta Kocasinan ilçesinde başlayan bir kongre sürecimiz olacaktı. 11 Nisan'da gelen talimatla kongrelerimizi ileri bir tarihe ertelediğimizin duyurusunu yapmıştık. Bu saatten sonra bizim sahada olup ilçe ilçe gezip, esnaf ziyaretleri yapabilmemiz pratikte mümkün ama sosyal mesafe açısından mümkün değildi. Bununla alakalı olarak bir takım aktivetenin içerisinde olmaya karar verdik. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de başlayan 'geceye bir Erdoğan selamı bırak' çalışmamıza tüm Türkiye'den 171 bin tweet çalışmamıza sayın cumhurbaşkanımız gece 03: 20'de çalışmanın nereden yapıldığını sorar, Kayseri olduğu söylendiğinde kendisi de bize 'kardeşlerim' ifadesiyle selamlarını gönderir. Kendisi bizi o gece çok yüreklendirdi, çalışmalarımızın bereketine vesile oldu" dedi.


"Millet Bahçesi 10 Haziran'da ihaleye çıkıyor"


Ramazan ayının Kayseri'ye bereket getirdiğini de kaydeden AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; "Biz korona çıktı diye evlerimize çekilip hiçbir iş yapmadık diyemeyiz. Özellikle Ramazan'ı Şerif şehrimiz açısından bereketli geçti. Geçtiğimiz günlerde ulaştırma bakanımızın müjdesini ulaştırdık. Önümüzdeki süreçte en kısa zaman diliminde havaalanımızın ihalesinin yapılması. Sonrasında; Belsin, Şehir Hastanesi, Nuh Naci Yazgan tramvay hattının ihalesinin yapılmasına çok yaklaştığımızı, dün itibariyle de Mustafa Yalçın başkanımın Ankara'dan müjde alıp döndüğü Talas Millet Bahçesi sürecinin başladığıyla alakalı güzel bir müjdeyle karşılaştık. Kısmet olursa Millet Bahçemiz 10 Haziran'da ihaleye çıkıyor" diye konuştu.


Basın toplantısında ayrıca Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Koronavirüs, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 02:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç: 'Seyahat kısıtlamasının kalkmamasının nedeni Covid-19 sayısı değil kente verilen... - Son Dakika

Son Dakika

İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor "Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
20:35
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu         
20:25
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım         
20:15
Üçüncü kattan düşen epilepsi hastası adam, hayatını kaybetti Üçüncü kattan düşen epilepsi hastası adam, hayatını kaybetti         
19:58
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi         
19:52
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı         
19:43
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
19:32
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız         
19:15
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı         
19:12
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti         
19:12
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı         
18:59
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır         
18:54
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
18:43
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak         
18:18
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı         
18:09
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında         
18:02
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı         
18:02
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor         
17:58
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi         
17:55
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı         
17:52
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü         
17:49
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak         
17:43
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü         
17:31
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası         
17:05
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi         
17:03
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti         
17:02
Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış         
17:00
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi         
16:59
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 20:46:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükkılıç: "Seyahat kısıtlamasının kalkmamasının nedeni Covid-19 sayısı değil kente verilen... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]